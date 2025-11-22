Primicias noviembre 2025, Actualidad RD y el mundo
Paradas de motoristas y negocios informales ocupando aceras, la cancelación de vuelos hacia Venezuela, monseñor Ozoria Acosta recibido por el papa León XIV en el Vaticano, un operativo contra el narcotráfico en Santiago de los Caballeros, el país incorporado a un nuevo sistema de pagos, la entrega de la primera etapa de Las Parras, las fugas de agua en Higuey, la vivienda del alcalde de Navarrete tiroteada por desconocidos, el apoyo de China a Venezuela, el incremento de la situación de tensión en el Caribe, la suspensión de los vuelos de Iberia a Venezuela, un derrumbe de techo negado por Unicaribe, la prisión preventiva del presidente Bolsonaro, el presidente Luis Abinader anunciando soluciones en servicios públicos en Higuey, un incendio en la avenida Duarte, una avería en una tuberia de 30 pulgadas en Santo Domingo Oeste, 23 indocumentados lesionados en Maizal, Esperanza; una limpieza de plásticos en Puerto Plata, el doctor Luis Peña Núñez proclamado como nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), el propuesto plan de paz en Ucrania del presdiente Donald Trump generando reacciones, un minibus incendiado en Valverde provocando 23 heridos, la prision dictada por un tribunal a una persona por talar árboles en Jarabacoa, el narcotráfico enfrentando al gobierno y a opositores, el presidente Trump anunciando una reunión con Lula, presidente de Brasil; dos personas apresadas por un celular robado en Puñal, Santiago; un censo en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo, casi despidiendo el mes de noviembre de 2025.(AJ).
OTROS TEMAS
Primera Edición del Premio a la
Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (PREIET)
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Instituto Dominicano
de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) entregaron este jueves los galardones de la
primera edición del Premio a la Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (PREIET) creado para
promover y reconocer la producción científica nacional en el ámbito educativo.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la ceremonia y destacó que la investigación
cumple un rol esencial en cualquier proyecto de desarrollo debido a que es la base que permite innovar, mejorar
prácticas y fortalecer decisiones.
Afirmó que esta convicción coincide con la visión del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado la
importancia de impulsar una educación que avance con calidad, con innovación y con decisiones bien
sustentadas.
“Desde el Ministerio de Educación valoramos profundamente estos aportes. Sus resultados serán recibidos y
analizados como insumos que pueden enriquecer estrategias, afinar intervenciones y fortalecer decisiones. La
investigación educativa no es un ejercicio aislado. Es una herramienta de trabajo para quienes diseñamos,
ejecutamos y evaluamos políticas públicas”, reconoció el titular de la cartera educativa.
El director del Ideice, Jesús Andújar Avilés, valoró la importancia del PREIET y afirmó que responde a la
demanda de estudios rigurosos capaces de mejorar prácticas, procesos y políticas educativas. Anunció, además,
que el premio se entregará cada año para continuar estimulando la labor investigativa de profesionales y
estudiantes.
El PREIET distinguió a cuatro investigadores cuyos estudios aportan mejoras sustanciales al sistema educativo
dominicano.
Los ganadores fueron Wanda Marina Román Santana en la categoría A, Premio a la Trayectoria Investigativa
en el Ámbito Educativo, con el estudio “Desarrollo de competencias docentes: experiencias del Programa
Nacional de Inducción en profesores principiantes”
El Premio al Impacto Transformador, en la categoría B, lo obtuvo Rogel Rafael Rojas Bello con la
investigación “Impacto de la integración de la Inteligencia Artificial en el proceso de enseñanza -aprendizaje de
las aplicaciones de la derivada, en la asignatura Análisis Matemático I de la Licenciatura Matemáticas
Orientada a la Educación Secundaria, 2023-2024”.
Mientras que en la categoría C, como Investigadora Emergente, Keyla Mariel Martínez Álvarez obtuvo la
victoria, con el estudio “Gestión educativa y clima organizacional en las escuelas públicas del nivel Primario, de
República Dominicana en marzo de 2023”.
Entre tanto, Hildania Magdalena López Rojas, en la categoría D, Reconocimiento Especial por Aportes a la
Transformación Educativa, ganó con la investigación “Alfabetización académica y transmedia en la Educación
Secundaria: la transformación a través de una propuesta didáctica basada en el video como tipología textual
multimodal”.
Los premiados recibieron un certificado y una dotación de quinientos mil pesos como reconocimiento a su
aporte a la investigación educativa.