Primicias noviembre 2025, Actualidad RD y el mundo

Paradas de motoristas y negocios informales ocupando aceras, la cancelación de vuelos hacia Venezuela, monseñor Ozoria Acosta recibido por el papa León XIV en el Vaticano, un operativo contra el narcotráfico en Santiago de los Caballeros, el país incorporado a un nuevo sistema de pagos, la entrega de la primera etapa de Las Parras, las fugas de agua en Higuey, la vivienda del alcalde de Navarrete tiroteada por desconocidos, el apoyo de China a Venezuela, el incremento de la situación de tensión en el Caribe, la suspensión de los vuelos de Iberia a Venezuela, un derrumbe de techo negado por Unicaribe, la prisión preventiva del presidente Bolsonaro, el presidente Luis Abinader anunciando soluciones en servicios públicos en Higuey, un incendio en la avenida Duarte, una avería en una tuberia de 30 pulgadas en Santo Domingo Oeste, 23 indocumentados lesionados en Maizal, Esperanza; una limpieza de plásticos en Puerto Plata, el doctor Luis Peña Núñez proclamado como nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), el propuesto plan de paz en Ucrania del presdiente Donald Trump generando reacciones, un minibus incendiado en Valverde provocando 23 heridos, la prision dictada por un tribunal a una persona por talar árboles en Jarabacoa, el narcotráfico enfrentando al gobierno y a opositores, el presidente Trump anunciando una reunión con Lula, presidente de Brasil; dos personas apresadas por un celular robado en Puñal, Santiago; un censo en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo, casi despidiendo el mes de noviembre de 2025.(AJ).

OTROS TEMAS

Primera Edición del Premio a la

Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (PREIET)

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Instituto Dominicano

de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) entregaron este jueves los galardones de la

primera edición del Premio a la Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (PREIET) creado para

promover y reconocer la producción científica nacional en el ámbito educativo.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la ceremonia y destacó que la investigación

cumple un rol esencial en cualquier proyecto de desarrollo debido a que es la base que permite innovar, mejorar

prácticas y fortalecer decisiones.

Afirmó que esta convicción coincide con la visión del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado la

importancia de impulsar una educación que avance con calidad, con innovación y con decisiones bien

sustentadas.

“Desde el Ministerio de Educación valoramos profundamente estos aportes. Sus resultados serán recibidos y

analizados como insumos que pueden enriquecer estrategias, afinar intervenciones y fortalecer decisiones. La

investigación educativa no es un ejercicio aislado. Es una herramienta de trabajo para quienes diseñamos,

ejecutamos y evaluamos políticas públicas”, reconoció el titular de la cartera educativa.

El director del Ideice, Jesús Andújar Avilés, valoró la importancia del PREIET y afirmó que responde a la

demanda de estudios rigurosos capaces de mejorar prácticas, procesos y políticas educativas. Anunció, además,

que el premio se entregará cada año para continuar estimulando la labor investigativa de profesionales y

estudiantes.

El PREIET distinguió a cuatro investigadores cuyos estudios aportan mejoras sustanciales al sistema educativo

dominicano.

Los ganadores fueron Wanda Marina Román Santana en la categoría A, Premio a la Trayectoria Investigativa

en el Ámbito Educativo, con el estudio “Desarrollo de competencias docentes: experiencias del Programa

Nacional de Inducción en profesores principiantes”

El Premio al Impacto Transformador, en la categoría B, lo obtuvo Rogel Rafael Rojas Bello con la

investigación “Impacto de la integración de la Inteligencia Artificial en el proceso de enseñanza -aprendizaje de

las aplicaciones de la derivada, en la asignatura Análisis Matemático I de la Licenciatura Matemáticas

Orientada a la Educación Secundaria, 2023-2024”.

Mientras que en la categoría C, como Investigadora Emergente, Keyla Mariel Martínez Álvarez obtuvo la

victoria, con el estudio “Gestión educativa y clima organizacional en las escuelas públicas del nivel Primario, de

República Dominicana en marzo de 2023”.

Entre tanto, Hildania Magdalena López Rojas, en la categoría D, Reconocimiento Especial por Aportes a la

Transformación Educativa, ganó con la investigación “Alfabetización académica y transmedia en la Educación

Secundaria: la transformación a través de una propuesta didáctica basada en el video como tipología textual

multimodal”.

Los premiados recibieron un certificado y una dotación de quinientos mil pesos como reconocimiento a su

aporte a la investigación educativa.

Medio Ambiente hace llamado al registro obligatorio de animales exóticos en el país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad y su Dirección de Biodiversidad, informa a la ciudadanía que se ha iniciado un proceso obligatorio de registro de animales exóticos en manos de propietarios privados.

Esta medida tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control, manejo responsable, conservación y trazabilidad de las especies exóticas que se encuentran en territorio nacional, en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

El plazo para completar este registro será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente comunicado.

Los requisitos para el registro por parte de los propietarios de animales exóticos son los siguientes: presentar una solicitud formal dirigida al Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, a través de la Dirección de Biodiversidad, adjuntar la documentación que demuestre la procedencia legal de los ejemplares, incluyendo cualquier permiso previo emitido por el ministerio y estar en disposición de recibir inspecciones técnicas por parte de la Dirección de Biodiversidad, cuando esta lo considere necesario para fines de verificación.

El ministerio advierte que los ejemplares no registrados dentro del plazo establecido podrán ser retenidos, incautados o sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 333-15, y demás normativas aplicables.

El ministerio exhorta a todos los propietarios de animales exóticos a cumplir con este proceso dentro del plazo establecido, reiterando que la colaboración ciudadana es esencial para garantizar la protección de la biodiversidad, el manejo responsable de las especies y el fortalecimiento de las acciones de conservación en todo el territorio nacional.

Visited 3 times, 3 visit(s) today