Primicias final septiembre 2025, principales temas dominan en RD y el mundo, encuentro de los presidentes Donald Trump y Abinader, Trump invitado para cumbre en Punta Cana, evaluación de puentes, impacto de las lluvias e inundaciones en RD, EU disparó bombazo por beneficio a empresas con conexiones políticas en RD, Feria Internacional del Libro, importante evento

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El encuentro de los presidentes Donald Trump y Luis Abinader en la 80 asamblea general de las Naciones Unidas, la continuación las lluvias con tormentas eléctricas, el reclamo de evaluación de puentes, dos dominicanos extraditados a Estados Unidos, un fin de semana lluvioso en República Dominicana, la invitación del presidente Abinader al presidente Trump para asistir a la Cumbre de Las Américas en Punta Cana, el bombazo de Estados Unidos de que en el país se benefician a «empresas con conexiones políticas», el choque del gobierno de Estados Unidos con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar a «soldados estadounidenses a desobercer las «órdenes», la recuperación de un vehículo robado en una villa en Jarabacoa, el cuestionamiento del presidente colombiano Petro al retiro de su visa por Estados Unidos, la agenda del presidente Luis Abinader en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo Norte, el anuncio de judicialización del sonado escándalo en SENASA, las inundaciones preocupantes en diferentes sectores del Gran Santo Domingo por los aguaceros del fin de semana, el impacto de las crecientes lluvias en el gran Santo Domingo y en diferentes provincias, 511 viviendas afectadas, 2,555 personas desplazadas y 26 albergadas, once comunidades incomunicadas, tres carreteras averiadas e igual número de puentes dañados por las intensas lluvias, el autobús de Caribe Tours que chocó contra la estación del Metro en la avenida Núñez de Cáceres e hirió una empleada, la denunciada tala de árboles en Loma Miranda por la falta de vigilancia militar, el desvío de vuelos del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez (AILAJFPG) por las lluvias, el desbordamiento del río Masacre, inundaciones del arroz en Dajabón y en viviendas en Juana Méndez, un arroyo desbordado en el Pinar de San José de Ocoa, el impacto negativo de las lluvias perjudicando familias de las comunidades de Cambita y Moscú, el derrumbe de una edificación en Sosúa, el inicio de la Feria Internacional del Libro, el puente que colapsó en Monte Plata, afectando a Yamasá, Don Juan y otras comunidades, el Ministerio de Obras Públicas revelando que ese puente no había dado señales de fallas, inundaciones en Santiago de los Caballeros, la caída de una pared que destruyó una vivienda en Santo Domingo Este en la que se salvaron una madre y su hijo, la programada evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura a tres jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), son temas que despiden una semana e inician otra en República Dominicana y el mundo.

Otros temas de impacto son:

La activación de comités de emergencia de diferentes organismos por las lluvias e inundaciones

El tráfico de fentanilo y cocaía provocando la extradición de dominicanos a Estados Unidos

El muy lamentado fallecimiento del ingeniero Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central

Una protesta contra la gestión de Abinader en el frente del consulado dominicano en Nueva Yrok

La muerte de un ciudadano por la caida de un puente en Monte Plata

El reclamo del fin del genocidio en Gaza

Los 3.6 kilogramos de cocaína incautados en un barco en Miami provenientes de República Dominicana

Las 117 muertes maternas registradas en el país en lo que va de 2025

25 provincias en alerta en RD, la incidencia de una vaguada

Los reclamos de justicia en Santiago de los Caballeos por la muerte a tiros de cinco ciudadanos

El arreesto de 46 indocumentados en Montecristi y Dajabón

La extensión del riesgo de las inundaciones

El presidente Luis Abinader atrapado por el caos en el tránsito en la ciudad de Nueva York

Estados Unidos, que retiró la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro

Una acusación de Venezuela a Estados Unidos ante las Naciones Unidas

La campaña política a desetiempo por aspirantes presidenciales de diferentes partidos políticos, comenzando con el PRM

La captura de un acusado de un asalto a un anciano en Santiago de los Caballeros

La paralización de la frontera por el desbordamiento del río Masacre

La deportación de 180 migrantes venezolanos que se encontraban en Estados Unidos

Los elogios del presidente Trump al presidente Bukele en las Naciones Unidas

El riesgo de inundaciones severas en RD

Un sacerdote acusado de abuso sexual a menores en Santiago Rodríguez

La guerra en Haití, según el presidente de Naciones Unidas

La tensión de Estados Unidos y Venezuela

El riesgo de la leptospirosis por las lluvias e inundaciones

Un incendio en la Villa Doña Emilia, en Montecristi

El silencio sobre la muerte de cinco ciudadanos abatdos a tiros por agentes policiales en Santiago de los Caballeros

Un ciudadano haitiano expulsado por Estados Unidos por los vinculos con pandillas y la violencia

Preocupante desbordamiento de ríos

Un potencial ciclón tropical número 9

La vicepresidenta Raquél Peña diciendo que » las bibliotecas deben estar en cada rincón de la República Dominicana»

La falta de cupos en escuelas de Santiago de los Caballeros

La dura crítica del aspirante presidencial peledeísta Francisco Javier García de que solo un pueblo masoquista mantendría el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el poder

El boicot de diferentes naciones a Netayahu en Naciones Unidas

La denuncia del deterioro del centro educativo El Caimito La Rosario, en Moca

El anuncio de que la Embajada de Estados Unidos reprogramará por correo las citas de visa afectadas por las lluvias

El doctor Fulgencio Severino denunciando que SENASA favoreció al sector privado en detrimento de los hospitales

El anuncio de que La Semanal el lunes iniciando una nueva semana será celebrada en Santiago de los Caballeros

La asistencia que reclaman los moradores del Gran Santo Domingo por las inundaciones críticas en diferentes sectores

La aparición de un cadáver donde se unen los ríios Masipedro y Yuna en Bonao

La renuncia de Nikauly de la Mota de Generación de Servidores

El relanzamiento del Instituto Dominicano del Derecho