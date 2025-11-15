Primicias 2024, actualidad noticiosa, temas variados, tornados, endurecimiento de combate a pandilleros haitianos, agenda activa de Abinader GSD, pugnas internas en la iglesia católica

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El endurecimiento de la lucha contra las pandillas haitianas, las elecciones en Chile, el cambio climático impactando el mundo, la repatriación de dominicanos apresados en redadas en Estados Unidos, la Operación Lanza del Sur contra el narcotráfico, la inauguración de un cuartel policial en Los Mina, con la asistencia del presidente Luis Abinader; los 469 nuevos profesionales graduados en UNIBE, los frecuentes tornados provocando daños en comunidades dominicanas, un tornado en Mao, Valverde, afectando viviendas, plantaciones agrícolas, comercios y otras áreas, lluvias en el Distrito Nacional, la inauguración de un polideportivo en el sector La Isabelita, Santo Domingo Este; los casos de malaria, el gran poder otorgado al recién designado arzobispo coadjutor Tomás Morel Diplán para la adminisración del patrimonio diocesano para cuestiones económicas y financieras, como con un muy rápido progreso en la cúpula de la iglesia católica dominicana, el triunfo del equipo de República Dominicana seis carreras por dos en un amistoso partido de beisbol celebrado en Nueva York; las carreras clandestinas en San Pedro de Macorís, el choque entre Venezuela y Estados Unidos, la agenda del presidente Luis Abinader entregando 360 nuevos apartamentos en la Ciudad Real de San Luis, Santo Domingo Este, la preocupante violencia contra niñas en el país, el helicoptero que derribaron los integrantes de una banda en Haití el presidente Abinader priorizando la vivienda social, el sonado caso de fraudes a ciudadanos de Estados Unidos, financiamientos con acceso y procesos transparentes, las reacciones por el desalojo en el barrio Cuba, Distrito Nacional; una considerable cantidad de mosquitos en diferentes sectores del Gran Santo Domingo, la necesidad de fumigación en el Gran Santo Domingo, el agravamiento de la situación de Haití por los efectos recientes del huracán Melissa y la agresividad de las bandas, la muy difícil situación de Jamaica posterior a Melissa, la reducción de los casos de dengue, según Salud Pública; el uso del chisme y de la conspiración a lo interno de la iglesia católica atribuida a enemigos para debilitar el poder de monseñor Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo; la creciente oferta de posdcast en video, diferentes alertas de peligro en la zona del Caribe por la presencia de fuerzas de Estados Unidos que dicen enfrentar las narcolanchas, Estados Unidos defendiendo sus acciones en el Caribe, la Operación Mariposa con 31 allanamientos en Santiago y el Distrito Nacional para enfrentar la violencia de género, sexual e intrafamiliar, el daño de las crecientes noticias falsas en las redes sociales, la Policía de Haití enfrentando con energía las bandas haitianas, la transformación de la avenida República de Colombia, las aspiraciones políticas de Abel Martinez, Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Charlie Mariotti Tapia, Francisco Dominguez Brito, Juan Ariel Jiménez y Margarita Cedeño, la violencia en algunas escuelas, el decomiso de 484 paquetes de narcóticos en Pedernales, otra acusación de estafa millonaria en criptomonedas, el costo de la vida en el final de año, los más de 170 muertos a manos de agentes policiales en este 2025 en alegados intercambios de disparos, , forman parte de los temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

ECONOMIA

La positivba medida del presidente Trump de reducir los aranceles a lka carne de res, platano y el café

El fallecimiento de Alberto José Bonetti Brea

La inversión de RD$ 45 millones en el remozamiento del hospital de Piedra Blanca, Monseñor Nouel

La muy activa labor en el combate de estafas millonarias por parte del Ministerio Público

Daniel Toribio analizando la indexación de la inflacion al salario

El alza en el dólar en lo que de va de año y las medidas del Banco Central para enfrentarla de los primeos dias de septiembre 2025

La necesidad de relanzar la producción nacional porcina

La sostenibilidad financiera del programa de medicamentos de alto costo en debate

El daño de los fraudes eléctricos a las finanzas de las distribuidoras de energía elétrica

El Ejército enfrentando el tráfico de indocumentados haitianos y los intentos de contrabandos de cigarrillos

La reaparición de apagones en sectores del Gran Santo Domingo, posterior al apagón general

Un incendio en una plaza comercial en el sector Naco, en la capital dominicana

El costo de la canasta básica en el país

El anuncio de la Constructora Bisonó del inicio del proyecto residencial Jacagua, en Santiago de los Caballeros, bajo el Plan Mi Vivienda, que contempla 792 apartamentos

El encarecimiento de los precios de la yuca, plátano, guineos,rulo, cebolla, queso blanco de freír, pasteles en hoja, lata de guandules con coco, otros productos y las facturas eléctricas, golpeando las familias y las empresas

INTERNACIONALES

La decisión no revelada del presidente Donald Trump sobre Venezuela

Los Mawozo enfrentados en Puerto Principe, Haití

Una protesta de la generación Z en México

OTROS TEMAS

El desplome del poder administrativo del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Ozoria Acosta, el ascenso en la iglesia del arzobispo Morel Diplán y la creación de una nueva diócesis con un obispo que ahora tiene bajo su cargo al municipio de Santo Domingo Este, Guerra y Boca Chica, disminuyendo el territorio del Arzobispado de Santo Domingo

La segunda evaluación a los aspirantes al Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia

Las luces y sombras de la jefatura del mayor general Guzmán Peralta en la Policía Nacional

Seguirán en prisión imputados de red de estafa desmantelada con Operación Discovery 3.0

A solicitud del Ministerio Público, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, confirmó la prisión preventiva impuesta contra dos integrantes de la estructura criminal que cometió un fraude informático en perjuicio de ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro y que fue desmantelada el pasado mes de agosto tras la puesta en marcha de la Operación Discovery 3.0.

El tribunal rechazó variar la prisión preventiva a Yliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes habían solicitado la revisión de la medida de coerción a través de sus respectivas defensas técnicas, con el objetivo de que fuera modificada o variada.

Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Elvin Ventura, de la Fiscalía de Santiago, solicitaron al juez Cirilo Salomón rechazar la solicitud de los imputados y mantener la prisión preventiva por no haber variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la misma.

Ambos procesados fueron arrestados con orden judicial el pasado mes de agosto en el transcurso de la operación, tras establecerse que fungían como testaferros de Oscar Manuel Castaños García, quien también fue arrestado y enviado a los Estados Unidos tras aceptar voluntariamente su extradición a esa nación.

Informan Megaoperativo de 6 días en San Cristóbal deja 97 detenidos, armas, drogas y motocicletas incautadas

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este martes que, tras seis días de intervención en San Cristóbal, fueron detenidas 97 personas, se ocuparon armas, drogas y motocicletas, como parte de las acciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta.

Las autoridades del MIP, con el apoyo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ejército de República Dominicana, continúan ejecutando amplios operativos preventivos y de inteligencia en toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los habitantes.

Los 97 detenidos son resultado de labores de inteligencia avanzada y despliegue táctico en puntos críticos de la provincia, donde fueron depuradas más de 10,000 personas durante los recorridos. Además, se realizaron 15 allanamientos en lugares previamente identificados y se ejecutaron 14 órdenes judiciales.

El operativo permitió el decomiso de tres armas de fuego, una de ellas de fabricación casera, y 22 armas blancas, así como el hallazgo de 2,400 gramos de drogas, cuatro balanzas y equipos de comunicación. También fueron recuperados artículos robados, incluyendo electrodomésticos y teléfonos celulares.

Durante esta operación de alto impacto, fueron verificadas 5,451 motocicletas, de las cuales 237 resultaron retenidas por distintas violaciones a la ley. Además, la Digesett impuso 41 multas por diversas infracciones. En los operativos antirruidos, se ocuparon 13 equipos de sonido y se clausuraron dos máquinas tragamonedas.

El Ministerio de Interior y Policía advirtió que continuará fortaleciendo la vigilancia y la presencia de efectivos policiales y militares para preservar la convivencia pacífica en San Cristóbal y en todo el país.

“Habrá tolerancia cero con quienes atenten contra el orden público. Seguiremos desplegando operativos sorpresivos y aumentando la presencia de efectivos en calles y comunidades. La paz en San Cristóbal y en el país no es negociable”, indicó el MIP en una nota de prensa.

