Presidente Luís Abinader se reúne con el Senador Julito Fulcar y el Comité Gestor del Plan Estratégico de Peravia 2025-2055

Santo Domingo. – La tarde de este jueves, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión de trabajo en el Palacio Nacional con el Comité Gestor del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055, una iniciativa orientada a transformar integralmente esa provincia en las próximas décadas.

La comisión estuvo encabezada por el senador por Peravia, Julito Fulcar, ideólogo del plan, quien junto a los demás miembros presentó al mandatario las principales obras y líneas de acción contempladas en esta ambiciosa propuesta. Durante el encuentro, fue entregado un ejemplar oficial del documento.

Se trata de la primera reunión formal de presentación del plan, el cual trasciende una declaración de intenciones, al incluir 223 iniciativas territoriales que abarcan áreas esenciales como la modernización del sistema de salud, el fortalecimiento productivo y el desarrollo de infraestructuras estratégicas.

Entre los proyectos más relevantes figuran la creación de la Ciudad Sanitaria de Peravia, la construcción del Merca Peravia, el desarrollo de un puerto de exportación en El Derrumbao–Salinas y la consolidación de Baní como capital mundial del mango.

Al dirigirse a los presentes, el senador Fulcar expresó: “Este plan es el resultado de un esfuerzo colectivo que recoge la visión y las aspiraciones de toda la provincia de Peravia. No es solo un documento, es una hoja de ruta concreta para impulsar el desarrollo sostenible, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Sabemos que junto a usted, señor presidente, es mucho lo que podremos avanzar”.

De su lado, el presidente Abinader valoró positivamente la iniciativa, felicitando al senador Fulcar por la concepción del proyecto, así como a todos los sectores que participaron en su elaboración.

“Cuenten con todo nuestro apoyo para impulsar este plan y materializar sus principales obras. Vamos a trabajar de manera conjunta para garantizar el desarrollo sostenible de Peravia y mejorar la calidad de vida de su gente”.

En el encuentro también participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora de Peravia, Ángela Yadira Báez; el obispo de la diócesis de Baní, Faustino Burgos Brisman; el representante de Peravia Industrial, Pablo Hugo de los Santos; el presidente del Grupo de Comunicaciones Ortiz Ruiz, Arsenio Ortiz; el presidente del Clúster Turístico y Productivo de Baní, Juan Tejeda; el presidente de la Confraternidad de Pastores, Evangélicos, Narciso Franco Pimentel; la representante de Industrias Banilejas, Julia Castillo; el representante de la Alianza Banileja, Fabio Fernando Herrera Guerrero; y el director regional de Agricultura y JAD-Peravia, Rafael Omar Landestoy Santana.

Además estuvieron presentes el gestor cultural, Radhames Enrique Peguero Guerrero; el rector de la UFHEC, Alberto Ramírez Cabral; la directora de la UASD-Baní, Luz del Alba Dirocié Encarnación; el representante de los profesionales, Jesús Ramón Báez Coste; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de la provincia Peravia, Pelagio Pérez Guzmán; el representante del PLD, Flady Cordero; el alcalde de Nizao, Iván Reyes; y el representante de juntas de vecinos y productores, Juan de Dios Soto.

Este primer encuentro formal marca el inicio de una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno central y los actores de Peravia, con miras a convertir este plan en una realidad tangible para el desarrollo integral de la provincia.

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