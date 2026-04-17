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Nacionales

Obras Públicas anuncia cierre temporal del Puente Flotante este sábado

Conductores podrán utilizar los puentes Duarte, Mella y Juan Bosch como rutas alternas.

PRIMICIAS DIGITAL17 de abril de 2026
5 1 minuto de lectura

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 18 de abril será cerrado temporalmente al tránsito vehicular el Puente Flotante sobre el río Ozama, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para permitir el paso de una embarcación.

La institución explicó que la medida responde al arribo de la embarcación MV GREEN CHIEF, perteneciente al dique MYD Marine Repairs S.A., la cual estará entrando a labores de reparación durante el período establecido.

El Puente Flotante, que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio durante ese intervalo, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones.

Como rutas alternas, el MOPC recomienda utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos.

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