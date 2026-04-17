Defensa Civil y IDDI unen esfuerzos por comunidades más resilientes

Santo Domingo.– La Defensa Civil Dominicana y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) firmaron este miércoles un acuerdo mediante el cual se comprometen a trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) en todo el territorio nacional.

El convenio fue suscrito por Juan Salas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil, y el arquitecto David Luther, director ejecutivo del IDDI.

Al ofrecer unas palabras, Salas indicó que el objetivo del acuerdo es mejorar la gestión de riesgos y la respuesta ante desastres, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas en el manejo y gestión de los recursos naturales.

“Con esta iniciativa acordamos impartir recíprocamente cursos, charlas y conferencias sobre formulación de programas y proyectos ambientales, cambio climático, gestión de riesgos y manejo integral de residuos, entre otros, para encaminar procesos de desarrollo comunitario con el objetivo de lograr ciudades más resilientes”, dijo Salas.

De su lado, el arquitecto Luther agradeció a Juan Salas la oportunidad de trabajar con la Defensa Civil y ser parte de la importante labor de salvar vidas.

Participación en reunión Comisión Nacional de Emergencias

Al participar en la cuarta reunión Ordinaria de la CNE, el arquitecto David Luther y su equipo presentaron a los miembros y al presidente Salas, parte de las acciones del “Proyecto de Mejora de la Cuenca del río Nizao”, que busca restaurar el ecosistema, reforestar la zona y limpiar las riberas para garantizar la producción de agua y proteger las comunidades.

La firma se desarrolló en las instalaciones del edificio de la Comisión Nacional de Emergencias, en el Distrito Nacional.

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