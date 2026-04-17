TSE deja en fallo reservado demanda sobre elección interna del PLD

Santo Domingo. -El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo reservado el expediente núm. TSE-01-0003-2025, correspondiente a una demanda en nulidad del proceso de elección de la titular de la Secretaría del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La decisión fue adoptada por la magistrada Lourdes Teresa Salazar, en funciones de suplente del presidente; el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo; así como por los jueces titulares Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias.

El tribunal otorgó un plazo de 15 días, a partir de este martes 14, para que las partes realicen los depósitos justificativos de sus conclusiones. Una vez vencido ese período, el expediente quedará listo para fallo definitivo.

En el proceso figura como demandante Paulino Pérez Ortiz, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) actúa como parte demandada. En calidad de interviniente forzosa participa Miguelina Matilde Acosta Torres.

De acuerdo con la instancia introductoria depositada ante la alta corte, la parte demandante solicita la nulidad de la decisión adoptada por la Comisión Organizadora del X Congreso Reinaldo Pared Pérez del PLD, mediante la cual se eligió a Acosta Torres como titular de la Secretaría de Educación.

El alegato principal sostiene que la designada no ostentaba la condición de miembro del Comité Central, requisito establecido en el instructivo que regía el proceso de elección de titulares de secretarías del partido.

Asimismo, se indica que la funcionaria electa no cumplía con las disposiciones estatutarias vigentes, específicamente lo establecido en el artículo 44 de los estatutos del PLD, al momento de celebrarse el proceso electoral interno.

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