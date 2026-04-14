Diputada Leyvi Bautista denuncia campaña difamatoria en su contra

Santo Domingo. – La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduviges María Bautista, alzó su voz en la Cámara de Diputados para rechazar lo que calificó como una campaña difamatoria en su contra, difundida a través de plataformas digitales y medios de comunicación. Según explicó, se trata de contenidos llenos de falsedades y acusaciones sin fundamento que buscan dañar su nombre, su trayectoria y a su familia.

La legisladora recordó que ha sido la diputada más votada en las elecciones de 2020 y 2024, resultado que atribuyó a una carrera política, empresarial y personal visible y coherente. Bautista aseguró que no permitirá que se empañe su reputación con mentiras fabricadas.

«Este ataque ha cruzado una línea inaceptable al ensañarse contra mi familia. En nuestra nación, el respeto, la dignidad y el trabajo deben estar por encima de cualquier prejuicio», expresó con firmeza.

La congresista también rechazó las alusiones despectivas hacia el origen de su esposo, a quien describió como un hombre trabajador con quien ha formado una familia de cinco hijos.

Denunció además que las redes sociales han sido utilizadas para difundir imágenes de sus hijos y arrastrarlos a una narrativa falsa y malintencionada.

En defensa de su trayectoria empresarial, Bautista destacó que sus negocios familiares en el sector de la construcción cuentan con más de 24 años de operación, con alianzas con reconocidas compañías nacionales e internacionales, siempre dentro del marco legal.

Además, reiteró que su nombre es su mayor activo y subrayó que nunca ha recurrido a amenazas ni intimidaciones. «Todas nuestras acciones han sido dentro de la legalidad».

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