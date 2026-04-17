Dirección de Desarrollo Social Supérate entrega Bono de Emergencia a más de 2,000 familias afectadas por las lluvias en Villa Montellano, Puerto Plata

PUERTO PLATA, RD., 17 de abril de 2026. – Cumpliendo con el compromiso de Gobierno de proteger y acompañar a la población en situación de vulnerabilidad, la Dirección de Desarrollo Social Supérate entregó este viernes el Bono de Emergencia a 2,190 familias en el municipio Villa Montellano, provincia Puerto Plata, afectadas por las recientes lluvias.

Estas familias beneficiadas forman parte de los más de 10,000 hogares que Supérate proyecta impactar con el Bono de Emergencia, en el marco de una respuesta oportuna y articulada del Gobierno dominicano ante la situación de vulnerabilidad y riesgo climático.

Esta entrega surge en respuesta al anuncio realizado por la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quienes se trasladaron el pasado martes al municipio de Villa Montellano para dar a conocer esta medida en atención a las familias afectadas.

Honrando el compromiso asumido con estas familias afectadas por las recientes inundaciones, la directora ejecutiva de Supérate volvió este viernes a la comunidad de Villa Montellano para realizar la entrega del Bono de Emergencia a estas 2,190 familias.

Desde la Escuela Isaura Tucker, Mayra Jiménez destacó que: “Desde el Gobierno reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con una respuesta oportuna y con enfoque de derechos, especialmente ante los desafíos que impone el cambio climático”.

De su lado, el alcalde del municipio Villa Montellano, Héctor Almonte, presente en el acto, valoró la entrega del Bono de Emergencia como una respuesta oportuna del Gobierno ante las necesidades de las familias afectadas por las lluvias, destacando el impacto positivo de esta iniciativa en la comunidad.

Cada familia recibió un apoyo económico de RD$7,000, lo que representa una inversión de RD$15,330,000. Las entregas a estas 2,190 familias continuarán mañana sábado en el municipio Villa Montellano.

La institución contempla que este Bono de Emergencia llegue a familias de Valverde, Santiago, Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Estas entregas se realizan con base al levantamiento del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), tras agotar un proceso de validación de datos para identificar y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables, asegurando que el Bono de Emergencia llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

El Bono de Emergencia responde al enfoque de Protección Social Adaptativa (PSA), cuyo propósito es fortalecer la resiliencia de las familias y comunidades vulnerables ante crisis o eventos inesperados, integrando medidas de anticipación, protección y adaptación.

Con esta entrega, la Dirección de Desarrollo Social Supérate reafirma su compromiso de continuar brindando apoyo directo a las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en contextos de emergencia, contribuyendo así a su bienestar y estabilidad.

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