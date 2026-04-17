Llama partidos oposición RD a no “satanizar” las buenas intenciones del Gobierno

NUEVA YORK.- El ex candidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción 1-USA, empresario y líder comunitario en esta ciudad, Roberto Rojas, llama a los partidos de oposición en la República Dominicana a no satanizar las buenas intenciones del Gobierno dominicano para enfrentar la crisis económica derivada del contexto internacional.

Especifica que el “país es de todos” y el Gobierno del presidente Luis Abinader viene haciendo esfuerzos ingentes para que la crisis por los precios internacionales del petróleo y del transporte, a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, no llegue al extremo de afectar a los más necesitados del país.

Por eso, las autoridades gubernamentales están llevando una ronda de consultas con sectores políticos, sociales y productivos, en un contexto internacional complejo, cuyos efectos impactan la economía nacional.

El presidente Abinader se mantiene ayudando a cientos de miles de connacionales afectados por las recientes inundaciones. El sector bancario sigue apoyando el desarrollo de la industria nacional, con una cartera de crédito que alcanzó los RD$164,194 millones, de acuerdo con el Informe Banca e Industria Nacional 2026, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB), recordó.

Rojas citó que, el Gobierno asumirá la responsabilidad económica para la próxima semana en no aumentar los combustibles. En la actual subsidió RD$1,793 millones para evitar alzas mayores en los combustibles, pero la semana anterior, con RD$1,912; ha mantenido los viejos precios del gas licuado a $137.20 y gas natural a $43.97, de alto consumo en la población.

Reitera que “el país es de todos” y todos debemos ayudar y respaldar las iniciativas que contribuyan a la cohesión nacional frente a una crisis externa, no provocada en el país.

En RD, los partidos políticos de oposición no deben criticar todo al Gobierno; y, a la vez, recuerda una célebre máxima del patricio Juan Pablo Duarte: «Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos», expresión que resalta el esfuerzo patriótico en asegurar un futuro digno y próspero para las generaciones venideras.

El país necesita de cada uno de nosotros, sin bandería política, porque es de todos, concluyó Rojas.

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