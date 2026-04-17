LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Por: Lic. Manuel Emilio Mancebo Méndez

La educación superior o educación universitaria constituye hoy uno de los instrumentos más significativos para el desarrollo económico y social de las naciones modernas. En los últimos tiempos, las sociedades contemporáneas se han caracterizado por la aceleración del conocimiento, la globalización de los mercados y la diseminación de tecnologías digitales. En tal sentido, las instituciones de educación superior se han convertido en motores de trascendental importancia para la transformación de las sociedades y la construcción de economías más competitivas y sostenibles.

Desde el punto de vista histórico y académico, la educación superior ha sido reconocida como el espacio fundamental para el cultivo y fortalecimiento del intelecto y de las capacidades humanas. En ella se forman profesionales, investigadores y ciudadanos dotados de las competencias necesarias para interpretar la realidad, innovar en sus áreas de conocimiento y aportar soluciones a los problemas sociales contemporáneos. El progreso alcanzado por la humanidad en los últimos siglos ha estado estrechamente vinculado a la creación y aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, lo que ha transformado la forma en que las personas viven, trabajan, producen y se organizan políticamente.

Las instituciones de educación superior constituyen, además, una manifestación del proceso de racionalización de las sociedades modernas. A través de estas se fomenta la cultura académica, se sistematiza el saber en sus diversas manifestaciones y se generan nuevas formas de comprensión y transformación de la realidad. Las universidades no solo son proveedoras de conocimientos, sino que también los convierten en herramientas prácticas que permiten mejorar los procesos productivos, optimizar servicios, promover innovaciones tecnológicas y generar descubrimientos que incidan positivamente en la calidad de vida de la población.

La calidad de la educación superior guarda una relación directa con la capacidad de innovación de una economía. Los países que han invertido de manera sostenida en la formación universitaria han logrado consolidar sistemas innovadores que favorecen el crecimiento económico, la movilidad social y la consolidación de la clase media. La educación superior también cumple una función esencial de acreditación y legitimación de los conocimientos adquiridos por los profesionales, otorgando valor y reconocimiento social a su formación académica. Aunque se reconoce la existencia de aprendizajes significativos fuera del aula, el consenso internacional sostiene que el conocimiento debe estar avalado por instituciones acreditadas que garanticen su calidad y pertinencia.

En América Latina existe una tradición universitaria que antecede históricamente a muchas otras regiones del mundo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo constituye un referente histórico fundamental, ya que su origen se remonta al 28 de octubre del año 1538, cuando fue fundada en la ciudad de Santo Domingo la antigua Universidad Santo Tomás de Aquino, mediante la bula papal In Apostulatus Culmine. Este hecho evidencia el valor histórico de la educación superior en nuestra región y reafirma el compromiso histórico de la República Dominicana con la formación académica y el desarrollo del conocimiento.

En las últimas décadas, la educación superior dominicana ha experimentado un desarrollo significativo y sostenido. La creación de importantes instituciones privadas, iniciada con la fundación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el año 1961, marcó el inicio de un proceso de expansión institucional que permitió la incorporación de nuevas universidades y centros especializados en distintas áreas del conocimiento. Hoy en día, el país cuenta con una amplia cantidad de instituciones de educación superior que ofrecen programas de nivel técnico, de grado y de postgrado, contribuyendo a la formación de profesionales especializados en diversas disciplinas.

Otro aspecto relevante ha sido la expansión territorial de los centros de educación superior mediante la creación de recintos universitarios en provincias y municipios, así como el surgimiento de universidades especializadas para determinados segmentos de la población, como es el caso de las universidades con enfoque andragógico. Este proceso ha permitido que miles de estudiantes puedan acceder a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse largas distancias, reduciendo costos y ampliando las oportunidades educativas. No obstante, este crecimiento plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y aseguramiento de la calidad académica, garantizando que la expansión vaya acompañada de adecuados recursos humanos y tecnológicos.

Un ejemplo significativo de la segmentación de centros de educación superior en la República Dominicana lo constituye la Universidad de la Tercera Edad, creada el 30 de enero de 1989, y con personalidad jurídica mediante el Decreto No. 56-92 del Poder Ejecutivo, del 26 de febrero del año 1992. Esta institución constituye la primera universidad de carácter andragógico del país, creada con el propósito fundamental de ofrecer oportunidades educativas a personas adultas interesadas en continuar su formación académica y cultural, respondiendo a la necesidad de promover la educación permanente y la inclusión educativa de sectores tradicionalmente excluidos de la educación superior, particularmente los adultos mayores.

En la actualidad, la Universidad de la Tercera Edad constituye un referente en la promoción de la educación inclusiva y en el fortalecimiento del principio de que el aprendizaje no tiene límites de edad, contribuyendo significativamente al desarrollo humano y social de la sociedad dominicana.

La diversidad institucional constituye también una fortaleza del sistema universitario dominicano. Existen universidades especializadas, instituciones técnicas, centros de educación superior vinculados a organizaciones religiosas y universidades privadas organizadas bajo distintos modelos de gobernanza. Esta pluralidad enriquece el sistema educativo y permite atender las demandas formativas de distintos sectores sociales y productivos.

Otro elemento clave en la evolución de la educación superior dominicana es la creciente internacionalización de sus instituciones. La participación en redes académicas internacionales, los programas de doble titulación y la movilidad estudiantil y docente han fortalecido la calidad educativa y han permitido el intercambio de experiencias académicas con otros países. Este proceso contribuye a la formación de profesionales con visión global y capacidad de adaptación a entornos laborales cada vez más exigentes.

Es importante resaltar el incremento de la inclusión social como una tendencia destacada en la educación superior dominicana. En ese sentido, se observa un aumento significativo en la participación femenina en las universidades, lo cual evidencia un importante avance en materia de igualdad de oportunidades. Asimismo, la incorporación de personas con discapacidad y de personas privadas de libertad demuestra el compromiso del sistema educativo con la equidad y la justicia social.

La educación superior dominicana debe ser concebida como un verdadero motor para el desarrollo nacional. Su impacto trasciende el ámbito académico y se refleja en el crecimiento económico, la innovación tecnológica, el fortalecimiento institucional y la consolidación de valores democráticos. En un contexto global donde el conocimiento constituye el principal recurso estratégico, las universidades tienen la responsabilidad de formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con el bienestar colectivo.

La inversión en educación superior no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica en el futuro del país. Las instituciones de educación superior crean oportunidades, promueven el talento nacional y contribuyen al desarrollo integral de la República Dominicana. Fortalecer los principios que sustentan la vida universitaria, la autonomía, la investigación, la calidad y la inclusión, son elementos indispensables para garantizar que la educación superior continúe siendo un instrumento de progreso, equidad y transformación social para las generaciones presentes y futuras.

Visited 3 times, 3 visit(s) today