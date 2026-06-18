Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca importancia de la estabilidad macroeconómica y la integración financiera regional

SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la importancia de fortalecer la estabilidad macroeconómica, la cooperación regional y el trabajo conjunto entre los países de Centroamérica y el Caribe, para enfrentar los desafíos económicos derivados de la incertidumbre global.

Al ofrecer las palabras de bienvenida durante el Foro Regional de Macroeconomía y Sistema Financiero del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrado en el Auditorio Eduardo Estrella del Senado, De los Santos valoró la integración y el diálogo como herramientas esenciales para fortalecer las economías de la región.

Asimismo, destacó la importancia de la unidad entre los órganos legislativos y la cooperación regional para enfrentar los retos derivados de la incertidumbre económica mundial, y resaltó que encuentros como éste, permiten intercambiar experiencias, fortalecer alianzas y promover soluciones conjuntas para garantizar economías más resilientes y sostenibles.

“Podemos decir que tenemos un Congreso muy productivo, por el hecho de las buenas relaciones que existen entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados”, expresó el presidente del Senado, al tiempo que destacó la coordinación permanente entre ambas cámaras legislativas.

Asimismo, afirmó que los países de la región deben mantenerse unidos para responder a los desafíos económicos actuales.

“Entiendo que trabajando unidos podemos dotar a nuestros países de las herramientas necesarias para enfrentar cualquier crisis que se presente”, señaló De los Santos, tras felicitar al PARLACEN por promover espacios de reflexión sobre temas estratégicos para el desarrollo regional.

En tanto, que, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reafirmó el compromiso del Congreso Nacional con las iniciativas orientadas a fortalecer la integración económica regional, y respaldó mecanismos como el Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA), por su impacto en el comercio, la inversión, el turismo y las remesas.

De su lado, la presidenta de la Junta Directiva del PARLACEN, Karla Gutiérrez, agradeció al Senado de la República y a las autoridades dominicanas por el respaldo brindado para la realización del foro, al tiempo que resaltó la necesidad de profundizar la integración regional como respuesta a los desafíos de la economía global.

“La integración debe dejar de ser una aspiración política y convertirse en una necesidad económica”, expresó la dirigente regional, al señalar que la cooperación entre los países permitirá construir economías más fuertes, resilientes y competitivas.

Como parte de la agenda del Foro Regional de Macroeconomía y Sistema Financiero del SICA, titulado “Estabilidad, Financiamiento e Integración en un entorno global incierto”, organizado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el especialista Raúl Hernández Báez presentó la conferencia magistral “Estabilidad macroeconómica y política monetaria en economías abiertas”.

Mientras que, expertos nacionales e internacionales participaron en paneles sobre arquitectura macroeconómica, mercados financieros, crédito e inversión.

Durante la jornada, el PARLACEN otorgó reconocimientos especiales al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por su respaldo a las iniciativas de integración regional. Asimismo, reconoció a la directora general administrativa de la Cámara de Diputados, Elvira Méndez, por su apoyo y colaboración con el organismo regional.

La actividad contó con la asistencia de legisladores de la República Dominicana y de países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, funcionarios públicos, organismos internacionales, representantes del sector financiero, líderes empresariales, académicos y demás invitados especiales.

Visited 4 times, 4 visit(s) today