Por bajísima votación elecciones RD parecieron “entierro gente pobre”; avalan Misión OEA, FJT y COSESSD

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en El Bronx consideran que las recientes elecciones municipales en la República Dominicana parecieron un “entierro de gente pobre” debido a la bajísimas votaciones causadas por una alta abstención electoral como nunca en la historia del país caribeño.

Asimismo, avalan las proclamas de la Misión de la OEA, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (COSESSD).

En documento de prensa, precisan que la Misión de la OEA manifestó su “preocupación” ante la alta abstención y la “ve con preocupación”.

Mientras, la FJT sostiene que “la alta abstención en las pasadas elecciones municipales y la comisión de delitos electorales sin que hubiera consecuencias denotan una involución democrática en el país caribeño”.

Por su parte, el CODESSD afirma estar preocupado por la alta abstención, y que la falta de participación ciudadana mina la legitimidad del sistema, “ya que los resultados no reflejan plenamente la voluntad colectiva, y esto puede generar desconfianza en las instituciones locales, debilitando la base misma de la democracia”.

Añadiendo que “cuando un gran número de ciudadanos elige no participar, se corre el riesgo de que las políticas adoptadas no reflejen verdaderamente los intereses y preocupaciones de la comunidad, socavando así la esencia misma de la representación democrática”.

Estos señalamientos de las respetadas y reconocidas instituciones son axiomáticos, “una verdad tan verdad que no necesita demostraciones” y prueba de ellos son los datos proporcionados por la Junta Central Electoral (JCE), precisan.

El Distrito Nacional, con 918,021 dominicanos aptos para votar, dejaron de hacerlo 580,140; solo votaron 337,881. Ciudades “común cabecera” como Santo Domingo Este con 739,294, no votaron 491,404 y lo hicieron 247,890. Santiago de los Caballeros con 502,683, no votaron 341,404, lo hicieron 161,279.

Además, Santo Domingo Norte con 348,470, no votaron 213,425, lo hicieron 135,045. En Santo Domingo Oeste con 295,963, no votaron 189,254, lo hicieron 106,709. La Vega con 182,743, no votaron 104,243, lo hicieron 78,500.

Asimismo, San Cristóbal con 166,952, no votaron 83,915, lo hicieron 83,037. Puerto Plata, con 121,970, no votaron 73,553, lo hicieron 48,417. Duarte con 147,163, no votaron 91,975, lo hicieron 55,188; y San Pedro de Macorís con 172,230, no votaron 97,159, lo hicieron 75,071, entre otros lugares, indican.

Entre los firmantes figuran Antonio Madera, Rigoberto Ruiz, Anastasio Contreras, Miladis A. Mota, Luisa Echavarría, Silfredo Soto, Danilo Guzmán, Emilio Liberato, Sandra de López, Miguelón Rosario, Wagner Corporán, Israel Valiente, Yocasta Languasco, Carmen Rivera, Hugo Cortorreal, Héctor Rodríguez, Rodolfo Liberato y Joaquín Sierra.