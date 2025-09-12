Pgase y Edeeste desmantelan conexiones irregulares en establecimientos de La Altagracia

La Altagracia. – Con el objetivo de enfrentar el fraude energético y reducir las pérdidas, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) en coordinación con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizaron un operativo de inspección a diversos establecimientos comerciales de la provincia La Altagracia que dejó como resultados el desmantelamiento de conexiones ilegales en dos negocios.

En este operativo de detección y fiscalización se identificaron irregularidades en el servicio eléctrico en los comercios Banca Joselin y Cedano Licores. El mismo también contó con el apoyo de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Edeeste señaló que se pudo comprobar mediante evaluación técnica realizada que el consumo estimado de uno de estos establecimientos asciende a 34,775.24 kWh, lo que representa un costo anual aproximado de RD$ 463,648.10.

Cabe resaltar que las últimas semanas la Pgase junto con la empresa distribuidora de electricidad, han desmantelado una gran cantidad de conexiones clandestinas por parte de establecimientos dedicados a diversos rubros, siendo estos debidamente notificados, sancionados y procesados para su posterior normalización.

En ese sentido, Edeeste, la Pgase y la SIE reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Las autoridades llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.