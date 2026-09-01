Periodistas tienen hasta el 30 de septiembre para participar en el PEL 2026

La institución exhorta a periodistas y comunicadores a participar con historias que revelan el impacto real del turismo en la sociedad, en las diferentes categorías establecidas en las bases.

Santo Domingo, agosto 2026. El Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL 2026) mantiene abierta su convocatoria hasta el miércoles 30 de septiembre con una apuesta clara: reconocer a los periodistas que, más allá de promocionar destinos, cuentan las historias que explican el impacto e incidencia del turismo en la vida de las comunidades y en el desarrollo de la República Dominicana.

Con el lema “Contadores de historias: historias que conectan”, esta vigésima segunda edición busca destacar los trabajos que aportan contexto, investigación y mirada crítica a una de las industrias más importantes del país.

La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), institución organizadora de la premiación, informó que avanza en los preparativos de esta entrega, enfocada en exaltar la labor de los comunicadores que convierten hechos y experiencias en relatos capaces de generar reflexión pública y aportar valor social.

De acuerdo con Sarah Hernández, presidenta de Adompretur, la edición 2026 pone el foco en quienes recorren territorios, investigan realidades y documentan los desafíos y oportunidades del sector turístico, ofreciendo contenido que ayuda a comprender el papel de esta actividad en la economía nacional y en la preservación de la identidad cultural.

“El periodismo turístico no se limita a mostrar postales hermosas; revela el impacto económico en las comunidades, fiscaliza la sostenibilidad, protege el patrimonio y muestra el rostro humano de nuestra principal industria. Por eso, afirmamos con convicción que el periodismo turístico también construye país”, expresó la presidenta de Adompretur.

La ceremonia de entrega del galardón está programada para el martes 4 de noviembre de este año en el Hotel Catalonia, ubicado en la avenida George Washington del Distrito Nacional, con el patrocinio del Ministerio Turismo (Mitur), Banco Popular Dominicano, Cap Cana, Lopesan y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), Industrias Banilejas, entre otras empresas e instituciones que apoyan la industria turística.

Estrategia de difusión y mayor visibilidad para los nominados

Como parte de la promoción del premio, Adompretur anuncia el lanzamiento de la serie audiovisual y digital “Rumbo al PEL”, una iniciativa que desarrollará junto al programa televisivo Rutas y Rincones. El proyecto incluirá contenidos sobre la trayectoria del galardón, entrevistas a ganadores de ediciones anteriores y espacios dedicados a destacar el trabajo realizado por el jurado evaluador.

La directora general del Premio, y vicepresidenta de Adompretur Millizen Uribe explicó que esta estrategia busca fortalecer la proyección pública del premio y acercar a la ciudadanía al trabajo periodístico que contribuye a visibilizar los aportes y desafíos del turismo dominicano.

Uribe adelantó que la Gala de Nominados tendrá un protagonismo especial dentro de la programación de esta edición. “La intención es reconocer el mérito de los finalistas antes de la ceremonia de premiación, resaltando que alcanzar una nominación representa por sí misma una distinción al ejercicio periodístico de calidad”.

Convocatoria abierta para todas las plataformas

Adompretur reitera el llamado a periodistas de prensa escrita, medios digitales, radio, televisión y nuevos formatos de comunicación para que postulen sus trabajos hasta el miércoles 30 de septiembre, en las diferentes categorías que establecen las bases.

Las postulaciones podrán incluir reportajes, entrevistas, crónicas, coberturas especiales e investigaciones relacionadas con la actividad turística nacional. Las bases del concurso, requisitos de participación y categorías están disponibles a través de los canales oficiales de la institución Bases del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026–Edición XXll | ADOMPRETUR.

Un reconocimiento de referencia en el periodismo dominicano

El Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua fue instituido en honor al destacado periodista puertoplateño que da nombre al galardón. Con el paso de los años se ha consolidado como el máximo reconocimiento nacional para los trabajos periodísticos orientados a promover un turismo responsable, ético y comprometido con el desarrollo social.

La edición 2026 reafirma ese propósito al colocar en el centro de la conversación a los narradores que, con rigor y sensibilidad, contribuyen a contar las historias que ayudan a comprender mejor el presente y el futuro del turismo dominicano.

Pie de fotos.

La junta directiva de Adompretur 2025-2027 motiva a los periodistas y comunicadores a participar en el PEL.

Estatuillas del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua.

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