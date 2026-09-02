Primicias Septiembre 2026, Temas Económicos y Bancarios, trazabilidad de mercancías enviadas hacia Haití, juramentación de nuevo superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Las medidas anunciadas por la Dirección General de Aduanas para garantizar la trazabilidad de las mercancias enviadas hacia Haití, la juramentación del nuevo superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea; el respaldo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) a los controles a las mercancías enviadas hacia Haití, la inversión del gobierno en 50 camiones compactadores para mejorar la recogida de desperdicios en diferentes comunidades, las bajas ventas en los negocios, las quejas callejeras por la falta de dinero, la extensión del HOPE/HEL, aprobada por el Congreso de Estados Unidos; las escandalosas facturas eléctricas emitidas por las edes, la reapertura del aeropuerto de Caracas, la Fuerza del Pueblo denunciando pérdidas de un 56% las distribuidoras de electricidad, el bloqueo de más de 80 buques en el estrecho de Ormuz, el destape sobre nueve presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos acusada por el Ministerio Público de movilizar 1.7 toneladas de cocaína; la interpelación de los administradores de las edes solicitada por el Partido de la Liberación dominicana, un tornado que afectó a Santiago Rodríguez, el ex presidente Leonel Fernández denunciando el incremento en los precios de la canasta familiar, un cabo policial que le disparó a un delivery, el creciente déficit comercial del país con China, son Temas Económicos y Bancarios en Primicias en septiembre de 2026.

ADUANAS ANUNCIA MEDIDAS PARA GARANTIZAR TRAZABALIDAD DE LAS MERCANCIAS HACIA HAITI

A partir del 15 septiembre se implementarán nuevas acciones como parte de

una estrategia integral de fortalecimiento institucional que incluye definición

de un horario límite para las salidas de mercancías hacia el vecino país.

Santo Domingo, RD. – Ante el debate de los últimos días en varios medios

de comunicaciones en torno al tránsito de mercancías hacia la República de

Haití, creado por denuncias hechas por algunos empresarios, la Dirección

General de Aduanas (DGA), informó que se encuentra en el proceso de adopción de

nuevas medidas para fortalecer el control y la trazabilidad de las cargas con

destino final hacia dicho país.

Recuerda que el comercio fronterizo es una actividad que se realiza desde

hace muchos años, la cual se ha agravado a raíz de la crisis que vive este

país de Haití, tras el asesinato de presidente Jovanel Moise.

Destacaque es a partir de 1998 que empiezan a instalarse pequeños almacenes

alrededor de las zonas fronterizas, los cuales fueron creciendo con el tiempo.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó que las nuevas

medidas incluyen la obligatoriedad de solicitar las operaciones de tránsito con

al menos 24 horas de antelación, definición de un horario límite para las

salidas de mercancías hacia Haití y se reforzarán la supervisión, seguridad y

el cumplimiento de las normas internacionales.

Entre las disposiciones establece la obligatoriedad de solicitar las operaciones

de tránsito con al menos 24 horas de antelación, así como una supervisión

reforzada a través de las áreas de inteligencia, control y seguridad aduanera.

Se establecerá la medida de control para el despacho de mercancías y se le

otorgará un límite de la cantidad de contenedores que podrá despachar cada

empresa, el cual no podrá exceder de veinte.

Las mercancías deben salir hacia Haití en horario de ocho de la mañana a

una de la tarde. Y aquellas que no estén en listas serán despachadas al día

siguiente con la misma programación.

También, se establecerán mecanismos especiales de custodia para

operaciones consideradas de alto riesgo y se fortalecerá el monitoreo en los

principales puntos fronterizos del país para evitar desvíos o intentos de

comercialización irregular dentro del territorio nacional.

“Las operaciones identificadas con perfiles de riesgo elevados estarán sujetas

a protocolos especiales de vigilancia y custodia, con el objetivo de garantizar

que las mercancías completen su recorrido conforme a las normativas

vigentes y a los procedimientos establecidos por la autoridad aduanera”

expresó el titular de Aduanas.

MINISTRO MAGIN DIAZ JURAMENTA A ENMANUEL CEDEÑO BREA COMO NUEVO SUPERINTENDENTE DE BANCOS

El ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, juramentó

este martes a Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República

Dominicana, en sustitución de Alejandro Fernández W., quien ocupó la posición durante seis

años.

La designación de Cedeño Brea está contenida en el Decreto 606-26 y, de conformidad con lo

establecido en la Ley Monetaria y Financiera, corresponde a un período de dos años.

Durante el acto de juramentación, el ministro Magín Díaz destacó la preparación y experiencia

del nuevo superintendente, así como su trayectoria en materia de regulación y supervisión

financiera, elementos que fueron ponderados por el presidente Luis Abinader para su elección.

“Enmanuel Cedeño Brea cuenta con una sólida formación y una amplia experiencia en

regulación, supervisión, economía, finanzas y gestión de riesgos. Confiamos en que su

conocimiento del sistema financiero y su compromiso con el fortalecimiento institucional

contribuirán a seguir consolidando un sistema bancario robusto, moderno y capaz de responder a

los desafíos del país”, expresó Díaz.

Al mismo tiempo, el ministro destacó el excelente desempeño de Alejandro Fernández W. al

frente de esta institución que muestra un importante avance en términos de profesionalización,

digitalización y capacidad operativa en la ejecución de sus funciones.

Tras ser juramentado Cedeño Brea manifestó su compromiso con la continuidad del plan

estratégico que impulsa la Superintendencia de Bancos (SB), con el objetivo de continuar

profundizando en materias como la madurez institucional, la supervisión basada en riesgos y la

innovación regulatoria.

Sobre el nuevo superintendente

El nuevo superintendente es abogado de profesión y cuenta con especialización en economía y

finanzas y posee una amplia trayectoria en regulación financiera, supervisión prudencial, gestión

de riesgos y cumplimiento normativo.

Antes de su designación, se desempeñaba como asesor principal y coordinador técnico de la

Superintendencia de Bancos. Previamente, ocupó la posición de subgerente de Regulación e

Innovación de esa institución, desde donde tuvo bajo su responsabilidad áreas vinculadas con

regulación, supervisión contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT),

innovación e inclusión financiera, investigación económica, registro y licencias, y sanciones

administrativas. Asimismo, fue intendente del Mercados de Valores entre 2022 y 2024 y ha

ejercido como asesor de diversas entidades financieras.

ENMANUEL CEDEÑO BREA

Es jurista especializado en economía, regulación financiera, prevención de delitos

financieros y gestión de riesgos. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e

implementación de políticas regulatorias y de supervisión. Su labor en el servicio público ha

contribuido al fortalecimiento de los marcos regulatorios, los procesos de supervisión y las

iniciativas de innovación y gestión de riesgos en el sistema financiero.

Entre 2024 y 2026, Cedeño Brea se desempeñó como asesor general y coordinador

técnico de la Superintendencia de Bancos. Previamente, entre 2022 y 2024, fue

designado por el presidente Luis Abinader como intendente de la Superintendencia del

Mercado de Valores. Entre 2020 y 2022 ocupó la posición de subgerente de Regulación

e Innovación de la Superintendencia de Bancos.

Posee un doctorado europeo (Ph.D.) en Derecho y Economía (European Doctorate in

Law and Economics) por las Universidades de Róterdam, Hamburgo y Bolonia. Asimismo,

obtuvo una maestría con distinción en Derecho y Finanzas (MSc) por Queen Mary

University of London, y una maestría con mérito en Derecho Bancario y Regulación

Financiera (LL.M.) por la London School of Economics (LSE).

Complementa su formación con certificaciones profesionales en regulación del riesgo

financiero (GARP Financial Risk Regulation) y cumplimiento en materia de delitos

financieros (International Compliance Association / Manchester University).

En el ámbito académico, fue vicerrector de Investigación del Instituto OMG, donde también

imparte docencia. Asimismo, es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y

Maestra (PUCMM) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en las materias de

Regulación de los Mercados Financieros, Análisis Económico del Derecho y Teoría

Económica de la Regulación.

Antes de incorporarse al servicio público, fue consultor para importantes instituciones

financieras nacionales e internacionales, en materia de prevención del lavado de activos,

incluyendo entidades globales de importancia sistémica. Ha impartido más de 100

capacitaciones en Latinoamérica, Europa, Asia y Medio Oriente y el Norte de África.

Visited 2 times, 3 visit(s) today