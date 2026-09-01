AIRD respalda mayores controles al tránsito hacia Haití y pide sancionar irregularidades

La entidad apuesta por una colaboración público-privada permanente para asegurar el cumplimiento normativo y la competitividad de los sectores productivos.

Santo Domingo.– La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su apoyo a las nuevas medidas que serán adoptadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) en torno al tránsito de mercancías hacia la República de Haití y saludó el compromiso de precisar los procedimientos aplicables a esta actividad comercial. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su apoyo a las nuevas medidas que serán adoptadas por la Dirección General de Aduanas (DGA) en torno al tránsito de mercancías hacia la República de Haití y saludó el compromiso de precisar los procedimientos aplicables a esta actividad comercial.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, afirmó que el sector industrial reconoce que la coordinación entre la DGA y las instituciones gubernamentales competentes es fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes y mantener los controles necesarios en las operaciones transfronterizas.

“Para el sector industrial es fundamental que los procedimientos que deben cumplirse en relación con el tránsito hacia Haití estén claramente definidos y que, de igual manera, lo estén las sanciones aplicables a quienes incumplan la normativa vigente. Esto permitirá reducir situaciones que puedan afectar las operaciones que se realizan formalmente desde República Dominicana”, expresó Pujols.

La AIRD recordó que existen disposiciones específicas para el tránsito internacional de mercancías que contemplan procedimientos de inspección, trazabilidad, custodia y verificación de las cargas. En ese contexto, Pujols señaló que resulta conveniente mantener canales institucionales de comunicación que permitan compartir información, conocer oportunamente cualquier modificación de los procedimientos y evaluar sus implicaciones operativas y oportunidades de mejora antes y durante su implementación.

“Una comunicación permanente permite que las empresas sepan qué se espera de ellas, que las autoridades conozcan las condiciones reales bajo las cuales se desarrollan las operaciones y que podamos implementar mejoras en los procesos que permitan anticipar situaciones que afecten el comercio formal”, sostuvo.

La DGA precisó que las nuevas medidas incluyen la obligatoriedad de solicitar las operaciones de tránsito con al menos 24 horas de antelación, la definición de un horario límite para la salida de mercancías hacia Haití y el reforzamiento de la supervisión, la seguridad y el cumplimiento del marco legal aplicable.

“Valoramos el mensaje dado por la DGA y su posición contundente de tolerancia cero frente a las irregularidades que sean identificadas en los procesos de tránsito hacia Haití. Confiamos en que este será un objetivo compartido por todas las instancias gubernamentales con incidencia en la frontera domínico-haitiana”, concluyó Pujols.