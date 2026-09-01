UCSD examina los cambios, alcances y desafíos del nuevo Código Penal dominicano

La actividad formativa, encabezada por el rector de la universidad, reunió a profesionales

del ámbito jurídico para examinar el contenido de la legislación y sus efectos en la

educación superior.

Santo Domingo, D. N.– La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) realizó una jornada

formativa sobre el nuevo Código Penal Dominicano, con el propósito de facilitar la

comprensión de sus disposiciones, con énfasis en aquellas vinculadas con la comunidad

universitaria, el ejercicio docente y el sector educativo en general.

El encuentro fue encabezado por el rector de la UCSD, José Luis de la Cruz, y contó con la

participación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gustavo A. de los

Santos Coll; del director de la Escuela de Derecho, Amauri Marco Martínez Abreu; así como

de los docentes Rosalmy N. Guerrero y Edison Joel Peña.

Los panelistas, quienes también desempeñan destacadas funciones en la judicatura y otras

áreas del derecho, abordaron diferentes dimensiones de la nueva legislación, bajo la

moderación del jurista Ángel Gomera.

Durante sus exposiciones, los especialistas analizaron las nuevas tipificaciones delictivas

incorporadas al Código Penal y explicaron disposiciones relacionadas con la transparencia,

las responsabilidades personales e institucionales, así como las garantías y la protección de

los derechos de las personas, entre otros temas relevantes.

De su lado, la vicerrectora académica, Carmen Consuelo López Brand, destacó la

importancia que reviste el estudio de esta legislación para la universidad, debido a sus

repercusiones jurídicas, sociales e institucionales.

Indicó que promover su análisis permite conocer su contenido, dimensionar sus efectos y

fomentar una reflexión crítica y responsable sobre los retos que plantea su aplicación en la

vida nacional.

Con esta actividad formativa, la UCSD reafirma su compromiso con la actualización

profesional, el debate plural y la generación de espacios académicos que contribuyan al

fortalecimiento del conocimiento jurídico, la institucionalidad y el Estado de derecho,

informó la academia en un documento de prensa.

La jornada, realizada en la Biblioteca Octavio A. Cardenal Beras Rojas, reunió a

profesionales, docentes, estudiantes y representantes del ámbito jurídico interesados en

conocer las novedades del Código Penal y reflexionar sobre los retos relacionados con su

interpretación y aplicación.

Ángel Gomera, Gustavo de los Santos Coll, Carmen Consuelo López, Amauri Mateo, Rosalmy Guerrero y Edison Joel Peña

Panelistas, autoridades de la UCSD y público asistente a la actividad

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