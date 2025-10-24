Periodico Primicias, 32 años de existencia, voces valientes defendiendo las mejores causas de RD

(I de 2)

El periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana, impreso y digital con presencia mundial a través de primicias.com.do y primicias.net, dirigido por su presidente-fundador, Alex Jiménez; dedicará todas sus ediciones de noviembre 2025 a sus 32 años de grandes aportes a la libertad de expresión y difusion del pensamiento, industria azucarera, Haití-RD, manufactura, economía circular, Congreso Nacional, democracia política, desarrollo digital, provincias, composición actual en los medios de comunicación, banca nacional y extranjera, Banco Central, presupuesto nacional, inversion extrankera directa, Superintendencias de Bancos y otras, macroeconomia, microeconomia, exportaciones-importaciones, endeudamiento público, industria de la construcción, gastos corrientes y de capital, sector electrico, educación, salud, mipymes, economia solidaria, competencia en el comercio y otras diferentes actividades económicas de la nación.

Ocasión para resaltar las voces valientes y comprometidas con la ética y la comunicación profesional.

Primicias en sus 32 años recuerda y valora los trabajos periodísticos de Emilio Herasme Peña, Silvio Herasme Peña, Victor Livio Cedeño Jiménez, Pedro Manuel Casals Victoria, Mario Rivadulla, Victoriano Féliz, los del editor de Historia, Fulgencio Espinal; Joaquín Tavarez, el gran apoyo de Ramón Reyes, Miguel Cruz Tejada, Renaldo Bodden, Tomás E. Montás, Isidro Silva, Robert Vargas, Francisco A. Rodriguez (Quico), Ramón A.Pérez de la Cruz, (Guibby), Víctor Morales Omler ( Sosúa), Daniel Beltré, (deportes), como otras voces fallecidos.

La columna ocasional del ex presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco.

El respaldo militante a Primicias de los doctores Alejandro Asmar Sánchez, EPD. líder histórico del Club Deportivo Naco y de los clubes sociales, deportivos y recreativos.

El del doctor Pappy Fernandez, quien entregó su vida a la medicina y al Club Arroyo Hondo.

A Wilfredo Elías, motivador de las Tertulias de Primicias en el Club Deportivo Naco y otros escenarios.

Ocasionalmente columnas de Mercedes Castillo. ex presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)

El apoyo del doctor José Miguel de Peña Jiménez, EPD, al contenido agropecuario de Primicias.

El respaldo del periodista José Abreu, voz de impacto en ediciones impresas y en el diario digital de Primicias.

El de Manuel Nova, primer jefe de redacción de Primicias

El de las columnas de Germán Martínez, Walker Tomás Gonzalez,

Los escritos que hizo en el pasado en Primicias Marino Zapete.

El apoyo en el pasado de Adalgisa Graciano, Xiomarita Perez, Ramona Ureña

Los trabajos de Rose Mary Santana desde el Estado de la Florida.

Los de José Gustavo Lara de la Ciudad de Nueva York.

Carlos Estrella, sobre desarrollo productivo comunitario

Grandes aportes de Esteban Rosario con trabajos inéditos.

Los de Robert Vargas con su valentía periodistica inédita y el apoyo digital

Esteban Delgado, con la Escuela Económica

Los de Luisin Jiménez, siempre interesantes

Roque Zabala, periodista profesional, abogado, historiador, con la temática historica y otros temas

Domingo Gómez, en fotografias y en Primicias TV

Rafael Díaz Santana, en fotografías

Recordamos trabajos del periodistaWilson Suazo, banilejo de pura cepa

Los de Leo Reyes, azuano,(EPD)

Los de Maritza Peña desde Neyba.

Néstor Estévez , en la Línea Noroeste

Los de Guibby de la Cruz, EPD, desde Bonao.

Los de Victor Morales Omler, de Sosúa

Miguelina Jimenez, Santiago Rodríguez.

Cibao Central con Isidro Silva,EPD, acompañado de Rafael Suero.

Fátima Jiménez, en Mao, Valverde.

Teonilda Gómez, Nagua.

El valioso e histórico apoyo de Marcelo Florián desde el Congreso Nacional y el Centro de los Héroes.

El de Francisca Ramírez desde Comunicación y Democracia.

El de Carmen Carela desde El Seibo

Jhonny Sánchez, La Romana

Columnas ocasionales de Alexis Almonte

Nelson Medina, en la Tertulia Bohemia

Luis Manuel Abreu, Jarabacoa

Virgilio Mercado, Samaná

Tertulias con Claridania Moronta

Radhamés Villar, EPD, Baní

Pablo Disla, Navarrete

Leonardo Veloz desde San Pedro de Macoris.

Felipe Herrat, Hato Mayor.

Luis Danilo Santamaría,Monte Plata.

Emma Pérez, Barahona.

Manolo Cabral, EPD, desde San Juan de la Maguana.

Jesús Peguero, Azua.

Cuqui Tejeda, San Cristíbal.

Isidro Silva, EPD, Moca

Rafael Suero y Félix Jacinto Bretón desde Moca.

El militante apoyo en la radio de Ruben Darío Aponte y de Eugenio Mieses

El de Aridio Castillo, con los temas del espectáculo y la farándula.

El de Hilda Pichardo, la grabadorita, con los temas faranduleros.

Julio Toribio, con su columna Beisbol Otoño Invernal y el diseño

El apoyo de Glovis Reyes a los temas de Primicias

El de Manuel Emilio Mancebo Mendez, a tiempo completo dedicado a Primicias.

Los aportes que hizo a Primicias en su contenido Ramón Rodriguez.

Los de Andrés Terrero.

Andrés Patiño.

Adelfa Mckiney

Las columnas de Frank Núñez

El de Bacilio Sanchez en diferentes áreast

Los escritos iniciales de Juan Esteban Imbert

Las caricaturas de Daddy Romero

Las opiniones en el periódico Primicias en whatsApp de Vicente Mejía y Dimaggio Abreu.

Los de Miguel Pineda López.

Los de Mirtha Bergés desde Washington,Nueva York y otros lugares de Estados Unidos.

Los de Fernando Custodio en los inicios de Primicias

Los valiosos aportes a Primicias de nuestro asesor honorífico, ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Manuel Quiroz

Escritos ocasionales de Mario Lara Valdez y de Aurelio Henríquez

Los de Mateo Zayas

El respaldo al contenido de Primicias en vida de Carlos Ramirez Baez, EPD, Santiago.

Ocasional con articulos de Luis José Chávez

Los de José Ramón Diní

Los de Bernardo Montero, desde Juan Santiago, Elías Piña, en el pasado

Los de Evaristo Lopez, con temas comunitarios desde Santo Domingo Norte

Articulos en el pasado de Marino Ramirez

Los que escribió Mirna Pimentel en sociales en años inolvidables

La pluma fina de Tomás E. Montás

La edición deportiva de Renaldo Bodden y Daniel Beltré en años diferentes

Los profundos trabajos del vicealmirante retirado Eurípides Uribe Peguero, ex comandante general de la Armada Dominicana

El respaldo de Edilberto Mejía Torres al contenido de Primicias

El de Miguel Amado Nova

El de las columnas de Marcia Cordero

Los trabajos sobre los coliseos gallísticos escritos por Maria Isabel Encarnación

Los del economista Faustino Jiménez

La pluma profunda de Felipe Mora

Los de Juan Rosario, en agropecuaria

La pluma de Carmelo Muñoz, hijo de Mao

Daniel Soriano, aliado, admirador de Primicias

El apoyo de José Nicolás Arroyo Ramos, Moca

El de Felicia González, EPD, gran amiga de Primicias

El de Pedro Matos en la temática de impuestos y negocios

Diomedes Castillo y Frank Casado, Ocoa

Violeta Joa, comunidad china, tertulias

Rolando Hernández, periodista, con trabajos sobre la diáspora

William Rodríguez, en televisión

Valoramos las columnas y voces de Ramón Emilio Colombo, Pavel De Camps Vargas, Juan Manuel García, Sebastian del Pilar Sánchez, Esteban Delgado, Luis Ruiz Pou, Roque Zabala sobre Duarte; Juan Cruz Triffolio, Manuel Hernández Villeta, Jaime Fernández Lazala, Roberto Valenzuela, José Rafael Sosa, Cándido Mercedes, Néstor Estévez, Manuel Antonio Díaz Aponte, Felipe Mora, Félix Jacinto Bretón, Luis Danilo Santamaría, Ramón Mercedes, Alex Jiménez, Juan Matos, Maguá Moquete Paredes, Alfredo Cruz Polanco, Juan TH, Rafael Fernández Matos, Venecia Joaquín, Yolanda Tapia, Rubén Moreta, Adriano Reyes, Jhonny Arrendel, María Teresa Encarnación ( en ocasiones), Luis Céspedes Peña, Zunilda Fondeur, Eridania Recio, Emiliano Reyes Espejo, César Fragoso, Cosme García, Rafael Méndez, Angi Rossó (Suiza)., Emilia Santos F, María Hernandez Wisky, Andrés Mejia, Juan Bautista Sánchez Espinal, Narciso Isa Conde, Pablo Vicente, Nolberto Batista, Manuel Emilio Mancebo Méndez, Enrique A .Sánchez L., Marcia Cordero, Humberto Salazar, Agustín Perozo Barinas, Victor Corcoba Herrero, escritor; Paola Belliard, doctora Sthephanie Molina Veloz, Luis Ramón Rodriguez, ex ministro de Agricultura; Miguel Pineda López, Willy Sánchez, AEdwin de la Cruz, José Gabriel de la Rosa (Bonao), Fitzgerald Tejada Martinez, Osiris Mota, Jochi Tejera, Miguel A. de Peña, Milton Olivo, Miguel Espaillat Grullón, Salvador Holguín, Pedro Julio Abreu Columna, José Miguel Carrión, Amadeo Peralta, Oscar López Reyes, J.C.Malone, Luis Anibal Medrano, Taniel Agramonte H., Enrique García Frómeta, Enmanuel Solano, Augusto Duarte Camilo, Darwin Féliz Matos, Ingeniero Raúl Herrera, Yolanda María Mañán Sánchez, Ingeniero Marco Tezanos, José Ramón Matos, Pastor Dío Astacio, Félix Jacinto Bretón (Desde el Cibao), Adolfo Pérez de León, Frank Segura, Leonor Asilis, Luis Chito Naut, Onorio Montás, Danilo Cruz Pichardo, José Lois Malkún (escribió sobre el Central Romana), César Heredia, Juan Ariel Jimenez ( escribió el dólar), Mario Lara Valdez.