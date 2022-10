Participación Ciudadana apoya resolución preliminar 34-2022 de la Junta Central Electoral

Esta resolución reglamentará la votación y escrutinio manual y la digitalización, el escaneo y la

transmisión de los resultados electorales en 2024.

Participación Ciudadana entiende que aún no se ha recuperado la confianza en el voto

electrónico (automatizado) dañada por la suspensión de las elecciones municipales de febrero

del 2020, por lo que resulta sensato rodear los eventos electorales del 2024 de mecanismos

que, aunque más lentos, despejen cualquier duda sobre los mismos.

La organización de la sociedad civil agrega que la posibilidad de automatizar el voto ha quedado

cerrada por el momento, por decisión de Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional

el artículo 99 de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que era el que establecía la automatización

del proceso electoral, por lo que presentar esta opción no es viable.

Por esas razones, el movimiento cívico entiende como prudente y adecuado, el contenido de la

resolución preliminar No. 34-2022, que dispone que para las elecciones del 2024 se utilizarán

nuevamente boletas físicas, para ser marcadas por el elector en la forma tradicional, y luego sus

resultados ser digitados, generando una relación de votación que se imprimirá, sellará y

firmará, para luego ser escaneada y transmitida a la JCE para su divulgación.

En esta ocasión la JCE ha aumentado los niveles de seguridad del proceso al incluir a

observadores del escrutinio y a observadores de la digitalización, escaneo y transmisión de los

resultados, que deberán unirse a los observadores nacionales e internacionales que suelen

observar las elecciones en nuestro país, y a los delegados de los partidos políticos en cada

colegio electoral, pudiendo todos ellos utilizar sus celulares para grabar las incidencias del

escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados, todo lo cual redundará en

beneficio de la transparencia del proceso.

Sin embargo, la JCE deberá aclarar quién designa estos observadores de escrutinio y de

digitalización, escaneo y transmisión, lo que no está claro en la resolución, pues los partidos ya

están representados en los colegios electorales a través de sus delegados y la JCE a través de los

miembros de los colegios. La resolución debe establecer, además, que delegados y

observadores tendrán acceso a todo el proceso desde la instalación de los colegios hasta la

divulgación de los resultados.

Como toda tarea, la implementación de esta resolución implicará retos para la JCE, para los

partidos políticos y para los observadores, que deberán reclutar a todo el personal que estará

en los colegios y capacitarlos oportuna y adecuadamente. Para los miembros de los colegios la

capacitación es clave para reducir los niveles de errores y, sobre todo, hacer más fluida la

entrega de resultados a la ciudadanía, tomando en cuenta que el detallado procedimiento

descrito por la JCE en su resolución, tomará más tiempo que si se hubiese hecho

completamente en forma electrónica.

Reconocemos en la actual JCE la forma meticulosa y sobre todo oportuna, en que viene

preocupándose por los temas electorales, desde la presentación al Congreso de proyectos de

ley para la modificación de las leyes electoral y de partidos, agrupaciones y movimientos

políticos, hasta la resolución preliminar recién emitida, y debemos reiterar nuestra solicitud al

Congreso Nacional para la aprobación de estas leyes. que cumpla con su parte y apruebe en

forma oportuna esos proyectos de ley.

Participación Ciudadana continuará dando seguimiento a los temas electorales, sobre todo

verificando que las actividades en esta materia se realicen en los plazos legales, con la debida

transparencia y con las garantías necesarias.