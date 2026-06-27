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Banreservas lleva jornada de bancarización a San Francisco de Macorís

PERIODICO PRIMICIAS27 de junio de 2026
12 2 minutos de lectura
Más de un millón de personas se han integrado al sistema financiero nacional
San Francisco de Macorís.- Cientos de ciudadanos asistieron el fin de semana a la jornada Bancarizar es Patria, organizada por Banreservas en este municipio de la provincia Duarte, con el objetivo de integrarlos al sistema financiero nacional de forma fácil, ágil y segura.
Con esta iniciativa, la institución bancaria reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión financiera de la ciudadanía, mediante acciones que promueven la democratización del acceso a los servicios bancarios. Gracias a este programa, más de un millón de dominicanos se han integrado al sistema financiero nacional.
El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, ha destacado que Bancarizar es Patria representa el compromiso de la institución de acercar la banca a las personas, brindándoles las herramientas necesarias para administrar mejor sus finanzas y ampliar sus oportunidades de progreso mediante el acceso a productos y servicios financieros.
En esta duodécima jornada masiva, Banreservas impartió charlas para niños y adultos sobre el cuidado del medioambiente y el reciclaje, además de talleres del programa de educación financiera Preserva. Asimismo, habilitó un espacio interactivo para los más pequeños, quienes disfrutaron del personaje Jenny la Ballenita y de juegos virtuales educativos.
Durante la actividad, realizada en el municipio cabecera de la provincia Duarte, fueron abiertas cuentas de ahorro Digital Banreservas, MIO Banreservas e infantiles. Además, un amplio equipo de Negocios brindó orientación y asistencia a los asistentes para familiarizarlos con los distintos productos y aplicaciones bancarias de la entidad.
Hasta la fecha, más de un millón de dominicanos han accedido al sistema financiero nacional mediante esta iniciativa. De ese total, cerca del 60 % corresponde a mujeres de entre 19 y 35 años de edad, una realidad que contribuye a la equidad y al desarrollo social del país.
A través de este programa, Banreservas facilita la apertura de cuentas de ahorro con requisitos mínimos para personas que nunca han tenido un vínculo formal con el sistema bancario, promoviendo así una mayor inclusión financiera en la República Dominicana.
Para el banco de todos los dominicanos, esta jornada representa una oportunidad para que miles de ciudadanos puedan convertirse en futuros pequeños y medianos empresarios, capaces de transformar las condiciones de vida de sus familias y generar un impacto positivo como agentes de cambio en sus comunidades.
Bancarizar es Patria trasciende la apertura de cuentas bancarias. La iniciativa promueve la educación financiera, el acceso a productos y servicios bancarios y el acompañamiento necesario para impulsar el desarrollo económico de miles de dominicanos. Desde su puesta en marcha, se ha desarrollado de manera masiva en distintas provincias del país, alcanzando comunidades con limitado acceso a los servicios financieros.
La jornada se realizó en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en San Francisco de Macorís, y contó con la asistencia de autoridades municipales y provinciales, emprendedores, ejecutivos de Banreservas, docentes, periodistas y público en general.
Banreservas lleva jornada de bancarización a San Francisco de Macorís
Ejecutivos de Banreservas y autoridades universitarias en la doceava
jornada masiva de Bancarizar es Patria en San Franciso de Macorís. Desde
la izquierda Franklin Soriano, Linda Valette, Isaac García, Fernando Mir,
Rosa Francia Burgos, Ysidro García, Ruth Rosario, Rhonny Estévez, Karina
Suffront y Huáscar Jiménez.

Parte del público en la doceava jornada masiva de Bancarizar es Patria
desarrollada por Banreservas, en San Franciso de Macorís.

Doceava jornada masiva de Bancarizar es Patria por Banreservas, en San
Franciso de Macorís.
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PERIODICO PRIMICIAS27 de junio de 2026
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