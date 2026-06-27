Pacheco destaca armonía entre cámaras legislativas, asegura ha dotado sociedad de leyes que se requieren

Distrito Nacional, RD.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la armonía que reina entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República con el interés de dotar al país de las leyes que requiere la sociedad dominicana.

“Yo pienso que nunca antes y por eso hemos sido bastante productivos. Nunca antes en el Congreso Nacional, como en este periodo, habíamos tenido una armonía mayor entre senadores y diputados”, precisó Pacheco.

Al participar en el programa radial «El Gobierno de la Mañana de la Z101″, indicó que hoy existen muy buenos niveles de coordinación entre las cámaras legislativas con el único interés de aprobar las normativas legales que requiere la República Dominicana.

Sostuvo que ambos órganos se ocupan de que al momento de aprobar o de conocer algún tipo de iniciativa tienen la posibilidad de consultar y de trabajar con los actores principales a quienes afecta positiva o negativa una determinada legislación.

“En ese sentido, es extremadamente importante resaltar que hay una buena armonía entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados”, puntualizó.

Garantiza cesantía no será tocada

En otro orden, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que el proyecto de reforma al Código de Trabajo será aprobado sin variar un ápice de la cesantía en la presente legislatura.

“Hemos hablado que la cesantía no se toca, lo ha dicho el presidente de la República. En el Congreso Nacional hay consenso sobre este particular y hay otros aspectos, ya de técnica legislativa, que están impidiendo la aprobación del mismo…» , sostuvo.

Explicó que ante las posiciones de dos de los tres sectores involucrados en la discusión del tema, «se requiere seguir trabajando para lograr un Código de trabajo de aceptación de parte de la sociedad».

Alfredo Pacheco agregó que la reforma a esa normativa busca mantener el clima laboral del que goza el país.

“El Código de Trabajo es un gran anhelo de la sociedad dominicana, su modificación debe hacerse manteniendo el clima de paz laboral que tenemos en la República Dominicana”, señaló.

Sobre crítica al Código Penal

Al referirse a las propuestas de modificación a la Ley 74-25 que instaura el nuevo Código Penal, durante su participación en el programa radial, el presidente del órgano legislativo dejó abierta la posibilidad de que en un futuro sea revisado.

“Siempre hay oportunidad para ello, sobre todo si se logran los consensos necesarios. Pienso que tenemos que tener un equilibrio entre la libertad de expresión, que es un don sagrado que debemos tener en un país como la República Dominicana, y también el derecho al buen nombre que tenemos todos los dominicanos y dominicanas”, puntualizó.

Pacheco manifestó que, de manera particular, a él no le preocupa el tema de la difamación, ya que, según aseguró, nunca tendrá la intención de difamar a nadie.

“Estamos en la mejor disposición de chequear si las penas son muy altas, pero no puede estar despenalizado, porque algo que los dominicanos estamos claros, es que aquí se ha generado una industria del chantaje en República Dominicana”, sentenció.

Enfatizó que lo importante es que el país tiene un Código Penal moderno, «donde se integraron nuevas tipificaciones penales que antes estaban, lo hacía que en el país la impunidad reinará como medio para quienes cometen diferentes delitos».

En el aspecto político

En el aspecto político, el alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno dijo que esa organización política está inmersa en un proceso de revisión de todo lo que es su andamiaje jurídico como es sus estatutos para determinar de qué manera se afronta la situación de cara a las elecciones del 2028.

Alfredo Pacheco indicó que indudablemente el curso electoral del 2028 es un proceso retador que exige que los perremeístas ponga en funcionamiento sus mejores estrategias y ponga a los mejores hombres y mujeres al frente de las diferentes boletas que deberá de conformarse en los dos procesos electorales del 2028.

“Uno en febrero y el otro en mayo y para ello tendremos el resto de ganar ese proceso, y para ello necesitamos y vamos a necesitar que nuestra organización política esté en el mejor escenario posible”, finalizó.