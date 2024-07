OTORGAN HONORIS CAUSA A CONSULES RD EN EE. UU.

NEW YORK, NY.- La Redime Christian University

(RECU) de Ohio otorgó doctorados Honoris Causa a

los cónsules generales de Republica Dominicana en

New York y New Jersey.

Eligio Jaquez y Angel Anibal Pichardo fueron

galardonados junto a Lucilo Santos, asesor del

presidente Luis Abinader en materia de política

norteamericana, y al empresario de origen chino,

David Wel.

Los diplomas contentivo del referido grado fueron

entregados por el doctor Juan Arecio Hernandez,

director de la RECU, durante una ceremonia

celebrada en la Iglesia Casa de

Restauración Puerta del Cielo, en el condado de

Bronx.

La entrega de los galardones se hizo durante las

incidencias del acto de graduación de la promoción

2024 de la Universidad Internacional Jehova Nissi,

fundada y dirigida por el obispo Arturo Alicea.

El doctor Arecio Hernandez, al encabezar el acto de

entregada de los diplomas, dijo que los tres

dominicanos y el ciudadano de origen chino fueron

reconocidos por recomendación del Consejo

Internacional de la RECU.