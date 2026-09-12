Ministerio Público arresta hombre investigado por muerte de Enmanuel Contrera Medina

Lenin Jhericop Núñez de León fue detenido por las autoridades la tarde de este viernes en el AILA

SANTO DOMINGO (República Dominicana). –

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público ejecutó este viernes una orden de captura contra Lenin Jhericop Núñez de León, señalado como responsable del asesinato del joven Enmanuel Contrera Medina, quien fue engañado con la venta de un teléfono móvil y agredido brutalmente en un hecho registrado en el sector Los Praditos, en el Distrito Nacional.

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó el arresto después de tramitar una solicitud ante la magistrada Patricia A. Padilla Rosario, jueza coordinadora interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quien emitió el auto número 0296-AGOSTO-2026, de fecha 11 de agosto de este 2026.

El arresto se produjo a las 3:44 de la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde Núñez de León arribó al país procedente de Miami, Estados Unidos, en el vuelo 2171 de American Airlines, luego de que la Ucaprec colocara una alerta de captura internacional.

Núñez de León era requerido por las autoridades dominicanas para que responda ante la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el asesinato de Contrera Medina.

El Ministerio Público señala que el pasado 1 de julio del presente año, Núñez de León citó a Contrera Medina detrás de las instalaciones del estadio de béisbol del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, luego de que la víctima se interesara en una oferta publicada por el investigado a través de la red social Facebook Marketplace, consistente en la venta de un teléfono celular modelo iPhone 15 Pro Max.

Ambas partes estuvieron de acuerdo en reunirse en el lugar con la finalidad de concretar la negociación acordada, procediendo la Contrera Medina a transferir la suma de quince mil pesos dominicanos (RD$15,000.00), como pago para la adquisición del teléfono celular, desde su cuenta de banco a una cuenta registrada a nombre de Yohan Manuel Jiménez Medina, la cual había sido previamente indicada por el investigado.

Una vez comprobado el depósito, Núñez de León entregó el teléfono celular a la víctima. Sin embargo, cuando Contreras Medina se disponía a retirarse, el investigado le exigió la devolución del equipo, vociferándole que era un ladrón. Acto seguido, lo empujó y posteriormente le propinó múltiples golpes utilizando un bate, dejándolo inconsciente.

Posteriormente, la víctima fue auxiliada por miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y por agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron al Hospital Dr. Ney Arias Lora, donde recibió atenciones médicas.

En dicho centro de salud fue diagnosticado con trauma craneoencefálico severo cerrado, hemorragia subaracnoidea postraumática, hematoma subdural parietooccipital izquierdo y contusiones cerebrales múltiples, como consecuencia de los hechos atribuidos a Núñez de León.

Contreras Medina presentó diagnóstico postquirúrgico de craneotomía, evacuación de hematoma subdural agudo del hemisferio cerebral izquierdo, posterior a craniectomía descompresiva, así como evacuación de hematoma epidural derecho, conforme al examen físico realizado por en fecha 07 de julio de 2026.

Fruto de las lesiones causadas en esta agresión, Contrera Medina falleció el pasado 8 de septiembre, mientras permanecía hospitalizado.

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