NO ES TRUMP QUE ESTÁ LOCO, ES UN IMPERIO EN LOCURA DECADENTE

Por Narciso Isa Conde

Porque Venezuela es como Cuba, que ni se vende ni se rinde, entonces a Trump y a toda la cáfila imperialista le ha cogido con Maduro.

Una cruzada perversa sucede a otras, esta vez la que estigmatiza a Nicolás Maduro Moro como narco-presidente y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por su captura.

Donald Trump con disfraz de Sheriff del Oeste.

El ladrón juzgando por su condición.

El gánster de bienes raíces haciendo las veces de policía mundial.

Esta cruzada es más cobarde que las otras y concurre paralelamente con las negociaciones petroleras de la Chevron y otras corporaciones gringas con el estado venezolano.

Es algo propio del súper delincuente cobarde.

No se atreve a ir a Venezuela a capturarlo, pero sí amenaza con invadir a ese país hermano y a toda Nuestra América.

Incluso ordena desplegar su poderío naval en los mares latino-caribeños so pretexto de atacar a unos narco-carteles que toman café y té todos los días con la DEA; que visitan la Casa Blanca e inundan todo el territorio estadounidense de estupefacientes con sus respectivos permisos en las carteras.

Esto encubre, por un lado, los carteles gringos intocados y todas las complicidades oficiales y empresariales; y, por el otro, a sus socios narco-presidentes o narco-gobernadores de colonias y neo-colonias que encabezan regímenes serviles.

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al declarar su respaldo al Presidente Maduro resaltó “que el chantaje propagandístico del gobierno de Estados Unidos” procura -mediante la imposición de falsas narrativas- “ocultar las recientes y contundentes victorias del pueblo venezolano”.

Esa declaración destaca que el chavismo recientemente “logró la mayoría política en 3 elecciones, renovó todos sus poderes de gobierno y legislativos del país; avanzando “hacia la democracia directa en lo comunal”; mientras. “la economía creció un 6,6 por ciento y se ha consolidado la Paz y Seguridad del país.

Y esa es una de las razones que incita a la ultraderecha estadounidense de todos los colores a desempolvar una vieja y perversa falsa noticia (fakenews), en el contexto de una decadencia imperialista inexorable, que potencia su agresividad militar y aumenta su peligrosa locura.

También las riquezas y bellezas de su ambicionado “patio trasero” se le escapan de sus manos enfermas; porque ciertamente en ese violento frenesí hay mucho de hambre imperial de petróleo, gas, oro, agua, biodiversidad, litio, titanio, níquel, cobalto y uranio, y demasiado de prepotencia militar en declive.

EL TRIBUTO AL AMO EN RD.

Esa perversidad imperial, trasladada a la neo-colonia como orden de la DEA, se expresa en forma más burda cuando la mal llamada autoridad antidroga, la cúpula gubernamental y medios de comunicación de la oligarquía capitalista de la República Dominicana -para avalar el pérfido espectáculo mediático- se prestan a hacerle el juego a su monarca imperial, anunciando la la farsa de una expropiación de lujosos y valiosos bienes inmobiliarios supuestamente pertenecientes al Presidente Maduro

Coincidió este hecho, curiosamente, con la reciente visita a nuestro país del Almirante Alvin Holsey, nuevo comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América (USSOUTHCOM), con el motivo expreso de. “consolidar las alianzas estratégicas entre ambas naciones en materia de defensa, cooperación regional y seguridad hemisférica” ¡Sopla!

¡Yo no sé hasta dónde va a llegar el servilismo de Luis Abinader, después de haber roto no pocos records en esa disciplina neocolonial!

En contraste, Maduro está en las calles de Caracas y de toda la Venezuela bolivariana, y en el corazón del pueblo venezolano. Allí lo pueden encontrar Mr. Trump y sus socios en esas suciedades.

Atrévase Mr. Trump, cómprense un perro prieto, forme un comando especial y aterrice en Caracas e intente capturarlo, a ver lo que pasa.

¡Ah!, y no olvide recoger a Abinader en la Base Aérea de San Isidro, próxima a Santo Domingo.

Santo Domingo, RD // 17-08-25