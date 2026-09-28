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ACDS galardonará 34 atletas y 21 cronistas deportivos este martes gran gala Atletas del Año

Presidente de ACDS Américo Cabrera, anuncia ha invitado a autoridades civiles, militares y policiales, así como a la dirigencia deportiva

PRIMICIAS DIGITAL28 de septiembre de 2026
2 1 minuto de lectura

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (28-09-2026).- La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) galardonará 34 atletas y 21 cronistas afiliados a la entidad, en la premiación anual, Atletas del Año de esta provincia, a las 7:30pm, este martes 29 de septiembre, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), zona monumental.

El presidente de la ACDS, Américo Cabrera, quien ofreció la información, manifestó que, su discurso, es el único de la actividad, adelantando que, además, se realizará un reconocimiento especial al histórico propulsor deportivo, Rigoberto Tavárez.

Mientras que, el opening estará a cargo del grupo de baile de la Osthree60 Academy, la alegría la presentará el divertido Dyondi Osorio y su travieso muñeco Ñeñeco, con los auspicios de, Banreservas y Miderec, copatrocinada por, Alcaldía de Santiago, Fundación Cibao FC, ProIndustria, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, La Aurora, Castro Sport, Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, Cementos Cibao y Baldom.

Se realizarán las premiaciones de rigor, en las siguientes disciplinas:

Ajedrez, Atletismo, Baloncesto amateur y profesional, Arte y Cultura, Béisbol aficionado y profesional, Boxeo, Ciclismo, Fisiculturismo y fitness, Fútbol aficionado y profesional, Karate, Kickboxing, Natación, Softbol, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, así como, atleta del año, entrenador y la asociación del año.

Asimismo, serán entregados los premios Luís Luque, a los cronistas deportivos más destacados, en los siguientes renglones:

Camarógrafo, Premio Bernardo Minier; Fotógrafo, Premio Antonio Martínez:

Cronista deportiva Femenina, Premio Dionisia Pérez; Programa de Radio, Premio Reynaldo Filpo; Programa en Televisión, Premio César Delmonte y Consuegra; Prensa Escrita, Premio Domingo Saint- Hilaire; Programa Semanal o Especializado: Medios Digitales, Premio Rafael Pappy Pérez; Locutor Comercial, Premio Virgilio Cepeda; Cronista Militante, Premio Juan Mendoza; Cronista en el Extranjero, Premio Rafael Paquete Fernández; Plataforma Digital, Premio Héctor García; Comentarista del Año, Premio Félix Bruno; Narrador del Año, Premio Ramón de Luna y Cronista del Año, Premio Rafael Papi Pimentel.

 

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