Entre la Diáspora, la Distancia y la Desconfianza: El Rol de la Tecnología

Por Rodolfo R. Pou

Durante décadas, la relación entre los Estados latinoamericanos y sus diásporas se

sostuvo sobre un acto de fe. Pero la falta de transparencia y los persistentes casos de

corrupción han erosionado esa confianza.

Hoy, millones de ciudadanos en el exterior

—pilares económicos de sus países— observan con escepticismo. La pregunta ya no

es solo política: ¿cómo reconstruir la confianza cuando ha sido vulnerada? La

respuesta comienza a inclinarse hacia el diseño mismo de los sistemas.

Hay momentos en la vida de una nación en los que la ruptura no es económica ni

política, sino existencial. Una fractura de confianza, silenciosa al inicio, luego sistémica,

comienza a separar al Estado de su gente. En países de toda América Latina, esa

fractura se ha vuelto más visible no dentro de sus fronteras, sino más allá de ellas: en

los corazones y las mentes de sus diásporas.

No se trata de comunidades pasivas. Remiten miles de millones, influyen en políticas

públicas, moldean narrativas y sostienen sectores enteros de sus economías de origen.

Y, sin embargo, con demasiada frecuencia permanecen estructuralmente excluidas de

la toma de decisiones, ignoradas en la planificación nacional y desilusionadas por

ciclos recurrentes de opacidad y corrupción en su contra por el sector privado, y en

contra de la nación por servidores públicos.

El resultado es una paradoja de nuestro tiempo: los ciudadanos más

comprometidos son, a menudo, los menos confiados por los sistemas que

ayudan a sostener.

Cuando la confianza colapsa entre sectores, instituciones y actores clave, la historia

nos enseña que la reforma es lenta, la política insuficiente y la retórica barata. Pero en

el siglo XXI ha emergido un nuevo mediador—no anclado en ideologías, sino en

arquitectura: la tecnología. -Más específicamente, las tecnologías de construcción de

confianza.

Blockchain, DAGs y Peer-to-Peer son aplicaciones descentralizadas, registros digitales

transparentes y sistemas de datos verificables que representan algo más que

innovación; constituyen un rediseño de cómo se construye la confianza. Estas

herramientas no le piden al ciudadano que crea en las instituciones; le permiten

verificarlas.

En su esencia, los registros digitales descentralizados como el Blockchain, son

capaces de almacenar transacciones de manera inmutable y públicamente verificable.

Una vez que la información es registrada, no puede ser alterada sin dejar rastro. Esto

crea lo que muchos denominan una “fuente única de verdad”, eliminando discrepancias

entre registros y reduciendo el espacio para la manipulación.

En sociedades donde los registros han sido históricamente vulnerables a la

desaparición, a la alteración, a la conveniencia política, esto no es una mejora técnica.

Es un acto disruptivo. Es un cambio estructural.

Pensemos en las implicaciones para las finanzas públicas. Imaginemos un presupuesto

gubernamental no como un documento estático publicado una vez al año, sino como un

sistema vivo y trazable, donde cada asignación, cada contrato y cada desembolso

puede seguirse en tiempo real. Un inversionista de la diáspora en Nueva York podría

rastrear cómo se ejecutan los fondos consignados a infraestructura en San Salvador,

Santo Domingo o Caracas, hasta el último movimiento.

Más allá del ámbito público, las tecnologías de construcción de confianza también

pueden tener implicaciones profundas en las transacciones privadas, donde la

informalidad y la asimetría de información han sido históricamente terreno fértil para

abusos. Desde el envío de remesas hasta la compra de propiedades o la inversión en

pequeños negocios, millones de ciudadanos, particularmente en la diáspora, operan en

entornos donde la verificación es limitada y el riesgo elevado. En este contexto,

herramientas como el blockchain permiten registrar acuerdos, validar identidades y

asegurar transferencias con un nivel de transparencia que reduce la dependencia en

intermediarios y disminuye la posibilidad de fraude.

Esto no solo fortalece la seguridad de las transacciones, sino que redefine las reglas de

confianza entre particulares. Un contrato inteligente puede garantizar que los fondos se

liberen únicamente cuando se cumplan condiciones previamente verificadas (una

cubicación); una identidad digital puede certificar la legitimidad de las partes sin

necesidad de estructuras burocráticas; y un registro inmutable puede servir como

prueba en caso de disputa. En conjunto, estas capacidades no eliminan el riesgo, pero

lo redistribuyen de manera más equitativa, creando un ecosistema donde la confianza

deja de ser una apuesta personal para convertirse en una propiedad del sistema.

La corrupción no desaparece en un sistema así por así. Se requiere de un gran ajuste

cultural y una revisión de hábitos históricos. Pero con la utilización de tecnología como

estas, se vuelve exponencialmente más difícil de ocultar actos indebidos.

Esto no es teoría. Por ejemplo, diversos gobiernos han comenzado a experimentar con

blockchain para asegurar registros de tierras, sistemas de identidad y datos públicos.

Países pioneros en gobernanza digital como Suecia, Georgia, Estonia, Dubái e

Indonesia han explorado estas arquitecturas para reforzar la confianza en la

información estatal mediante transparencia y verificación criptográfica.

América Latina, sin embargo, presenta un escenario más complejo y urgente.

Tomemos el caso de México, donde la contratación pública ha sido históricamente un

foco de escrutinio. Un sistema de adquisiciones basado en blockchain podría garantizar

que los contratos no solo sean visibles, sino inalterables—reduciendo la posibilidad de

modificaciones posteriores o ajustes motivados políticamente.

En Colombia, donde la reconstrucción del posconflicto depende en gran medida de la

asignación transparente de recursos, estas tecnologías permitirían que actores

nacionales e internacionales, incluida su amplia diáspora, monitoreen proyectos de

desarrollo en tiempo real, fortaleciendo la rendición de cuentas y la legitimidad.

En Venezuela, donde la confianza institucional se ha erosionado a niveles históricos, el

desafío es aún más profundo. La tecnología por sí sola no puede restaurar la

credibilidad de un sistema cuya gobernanza es objeto de disputa. Sin embargo, incluso

en ese contexto, los sistemas descentralizados ofrecen algo inédito: infraestructuras

paralelas de confianza que no dependen exclusivamente de la autoridad central.

Y luego está El Salvador, un caso tan ilustrativo como aleccionador. Su decisión de

adoptar Bitcoin como moneda de curso legal fue presentada como un salto hacia la

inclusión financiera y la modernización. En un país altamente dependiente de las

remesas, el objetivo era reducir costos de transacción y ampliar el acceso al sistema

financiero. No obstante, la implementación dejó una lección clave: la tecnología,

cuando se introduce sin suficiente transparencia e institucionalidad, puede profundizar

el escepticismo en lugar de resolverlo.

Esto nos lleva, inevitablemente, a la República Dominicana.

Pocos países encarnan con tanta claridad la paradoja de la diáspora. Los dominicanos

en el exterior no solo están emocionalmente vinculados a su país; son

económicamente indispensables. Las remesas dinamizan el consumo, estabilizan

hogares y funcionan como amortiguador ante crisis económicas. La comunidad

dominico-americana influye en la política, los medios y los flujos de inversión a ambos

lados de la frontera.

Y, sin embargo, los mecanismos estructurales para su participación siguen siendo

limitados. La planificación continúa centralizada. La consulta es simbólica y esporádica.

La transparencia, aunque ha mejorado, aún enfrenta patrones históricos de opacidad y

desconfianza pública.

Es precisamente aquí donde las tecnologías de construcción de confianza

pueden desempeñar un papel transformador.

Imaginemos un bono de la diáspora dominicana emitido sobre una plataforma

blockchain, donde cada dólar invertido sea rastreable, cada hito del proyecto verificable

y cada resultado públicamente auditable. Imaginemos presupuestos municipales en

Santo Domingo o Santiago accesibles no a través de portales burocráticos, sino

mediante paneles en tiempo real visibles para ciudadanos en Washington Heights en

New York o Allapattah en Miami.

Supongamos, en esencia, un sistema donde la confianza no se solicita, se demuestra.

Porque ese es el cambio fundamental que estas tecnologías ofrecen. No sustituyen a

las instituciones; reconfiguran la relación entre las instituciones y quienes sirven.

Por supuesto, es necesario decirlo con claridad: la tecnología no es una panacea. El

blockchain no impide que un funcionario corrupto introduzca datos falsos. No detiene

acuerdos en la sombra ni elimina presiones políticas. No legisla la ética ni sustituye la

justicia. Pero cambia el terreno.

Esta reduce la discrecionalidad, aumenta la visibilidad y crea registros permanentes.

Como también empodera a terceros, ya sean periodistas, sociedad civil o comunidades

en la diáspora, para participar en la supervisión sin necesidad de permiso.

Al hacerlo, eleva el costo de la corrupción, no solo en términos financieros, sino

políticos.

Para las diásporas, esto es particularmente significativo. La distancia siempre ha sido

una limitación y una fortaleza a la vez. Aunque físicamente ausentes, las diásporas

poseen capital, conocimiento y redes capaces de influir en el desarrollo nacional. Lo

que ha faltado no es interés, sino intimidad. Confianza en que sus aportes serán bien

utilizados, en que sus voces serán escuchadas y en que su participación tendrá

impacto.

La tecnología puede cerrar esa brecha. No reemplazando al Estado, sino mediando su

relación con quienes están más allá de sus fronteras.

En una era marcada por la migración, la digitalización y la incertidumbre geopolítica, las

naciones ya no pueden permitirse tratar a sus diásporas como actores periféricos. Son

partes centrales del tejido nacional. Y como todo actor central, su participación

depende de la confianza.

La confianza, una vez quebrada, no se reconstruye con discursos ni con decretos.

Requiere de sistemas visibles, verificables y resilientes.

En ese sentido, el blockchain y tecnologías afines no son meras herramientas de

eficiencia. Son instrumentos de reconciliación.

Ofrecen a los gobiernos la posibilidad de decir, no “confíen en nosotros”, sino

“verifíquennos”.

Y en ese simple cambio de la promesa a la prueba, reside la posibilidad de un nuevo

contrato social, uno donde la distancia no diluya el sentido de pertenencia, y donde la

tecnología, de manera silenciosa pero poderosa, ayude a recomponer lo que la política

por sí sola no ha logrado.

Porque cuando la confianza se pierde, no es la autoridad quien la restaura. Es la

verdad, hecha visible.

Arq. Rodolfo R. Pou es el Presidente del Consejo Directivo de Diaspora & Development

Foundation -DDF en Estados Unidos. Pou es, además, articulista, autor y experto en temas sobre

las diásporas.

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