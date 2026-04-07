LG ELECTRONICS SUPERA LOS 3.2 MILLONES DE UNIDADES VENDIDAS A NIVEL MUNDIAL DE WASHTOWER™

Resumen de la noticia

LG Electronics ha vendido más de 3.2 millones de unidades de LG WashTower™ a nivel global.

Este hito refleja una sólida demanda internacional por el producto eficiente en espacio y energía de LG.

LG WashTower combina un diseño único de cuerpo integrado con tecnologías centrales avanzadas, incluyendo AI DD™ y DUAL Inverter HeatPump™.

SEÚL, 7 de abril de 2026 — La solución todo en uno de lavandería WashTower™ de LG Electronics (LG) ha alcanzado un importante hito, superando los 3.2 millones de unidades en ventas acumuladas a nivel global. WashTower™ integra una lavadora y una secadora independientes en una sola unidad que ahorra espacio, incorporando las tecnologías centrales de LG y un diseño conveniente centrado en el usuario.

Con la confianza de expertos y consumidores en todo el mundo

Lanzada por primera vez en 2020, LG WashTower™ está actualmente disponible en un total de 77 países. El producto ha continuado demostrando su popularidad entre los consumidores a nivel global, alcanzando ventas acumuladas superiores a 1.6 millones de unidades en América del Norte, 160,000 unidades en América Latina y 130,000 unidades en Asia. Esta sólida demanda internacional refleja una preferencia amplia y creciente de los clientes por soluciones de lavado convenientes que ofrecen mayor eficiencia en espacio y energía.

Experiencia de lavandería diferenciada impulsada por IA

El destacado desempeño de LG WashTower™ está impulsado por tecnologías propietarias, incluyendo Direct Drive™ con Inteligencia Artificial (AI DD™) y DUAL Inverter HeatPump™. AI DD detecta el peso de la carga, el tipo de tejido y el nivel de suciedad, y luego selecciona un patrón de lavado adecuado para ayudar a limpiar las prendas de manera óptima, minimizando el daño en los tejidos. Al utilizar la tecnología DUAL Inverter Heat Pump de LG, WashTower™ ofrece un secado a baja temperatura que es delicado con la ropa y los textiles del hogar. Esta inteligencia central se complementa con funciones como AI Wash. Sumando a la conveniencia, el modelo cuenta con Smart Pairing™, que permite que la lavadora se comunique con la secadora y seleccione automáticamente un ciclo de secado adecuado. La función Prepare to Dry mejora aún más la usabilidad al precalentar la secadora antes de que finalice el ciclo de lavado, ayudando a reducir el tiempo total de lavandería.

Soluciones en constante evolución para los estilos de vida de los clientes

LG continuará desarrollando soluciones que se adapten a los estilos de vida en evolución de los clientes, siendo la expansión de su portafolio de lavandería uno de estos esfuerzos. La compañía planea introducir nuevos modelos, funciones de IA y opciones de color para satisfacer una gama más amplia de necesidades, preferencias y requerimientos de espacio de los usuarios.

LG celebrará este hito de ventas de WashTower™ organizando una serie de actividades promocionales en Corea del Sur, con iniciativas similares previstas también para mercados internacionales.

“LG WashTower™ aprovecha nuestras tecnologías centrales patentadas y la inteligencia artificial de vanguardia para ofrecer una experiencia de cuidado de la ropa más conveniente a clientes en todo el mundo”, afirmó Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “Nos esforzamos por anticipar y comprender mejor los estilos de vida de los clientes, y continuaremos ganando la confianza de los consumidores globales a través de productos y soluciones que redefinen la comodidad mediante la innovación y la tecnología.”

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