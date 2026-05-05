Devastadores incendios en NYC: el último de ellos, este lunes en Alto Manhattan, con dominicanos muertos y heridos

NUEVA YORK.- Voraces incendios han ocurrido en los últimos días en esta ciudad, con saldo de varios fallecimientos, destrucción de apartamentos, decenas damnificados y de heridos, entre bomberos, paramédicos, policías y residentes, muchos de ellos quedando en estado crítico.

El último de estos siniestros ocurrió la madrugada de este lunes en el segundo piso del edificio 207 (de seis pisos) de la calle Dyckman, entre la avenida Vermilyea y Broadway, en Alto Manhattan, donde fallecieron tres dominicanos y 11 resultaron heridos, algunos en estado crítico.

Otros recientes incendios fatídicos: En la calle 93, entre Astoria Boulevard y la avenida 30, en Jackson Heights, Queens, con 16 heridos, entre ellos 14 bomberos.

Asimismo, otro en la calle 12, entre la avenida 27 y Astoria Boulevard, en Queens, que dejó seis bomberos heridos y cinco civiles.

Otro fuego se produjo en la calle 187 de la avenida Belmont, en El Bronx, cobrando la vida de dos personas, tres bomberos heridos y 13 residentes.

Cuatro personas, incluido al menos un niño, perdieron la vida a causa de un incendio en un edificio situado en la avenida Avery, en el barrio de Flushing, en Queens.

Otro ocurrió en un edificio en la calle 130, entre las avenidas 20 y 22, en College Point, Queens. Nadie resultó herido porque el inmueble estaba vacío.

Otro siniestro se produjo en el edificio 505 East de la calle 184, en El Bronx, que cobró la vida de una persona y dejó seis heridos.

En Yonkers, colindante con El Bronx, se quemaron 16 apartamentos; no hubo heridos gracias a la rápida evacuación. Más de 20 familias quedaron sin techo.

En todos estos sucesos han intervenido cerca de 2.000 bomberos, cientos de agentes policiales, paramédicos y representantes de la Cruz Roja. Además, decenas de familias han quedado a la intemperie.

El Departamento de Bomberos de NYC hace un llamado a los residentes a cerrar las puertas durante los incendios en los edificios para ayudar a evitar que las llamas se propaguen.

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