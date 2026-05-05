Dominicanos en NY agradecen al Senado de la RD la aprobación de la rezagada ley ALERTARD

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad, afectados directa e indirectamente por la desaparición de familiares, amigos y relacionados en la República Dominicana, agradecen al Senado por haber aprobado la semana pasada la rezagada ley que crea el “Sistema Nacional de Alertas” (ALERTARD).

El proyecto de ley, originado por el entonces senador del PLD (2020-2024), Iván Lorenzo, fue presentado con claridad y con ejemplos concretos de los cientos de dominicanos desaparecidos, sin rastro, sometiendo dicho proyecto en febrero de 2021.

En noviembre de 2022, Lorenzo arengó ante sus colegas senadores: el proyecto ALERTARD ha sido postergado en dos ocasiones; apeló al buen juicio de los senadores, así como a la sensibilidad humana de todos los sectores de la vida nacional, para que fuera aprobado.

Desde esta ciudad, decenas de quisqueyanos solicitaron públicamente la aprobación del mismo (titular en los medios del 23 de julio de 2023): “Esperan en NY que aprueben proyecto que crea el sistema de alerta rápida para desapariciones en RD”). Luego, en septiembre de 2025, la prensa nacional tituló: “Dominicanos en NY valoran la creación del Sistema Nacional de Alertas; reconocen las iniciativas del exsenador Lorenzo”.

Los quisqueyanos en la Gran Manzana, en un comunicado de prensa, valoran la aprobación del proyecto ALERTARD, pero también condenan la dilación de años, tiempo en el que desaparecieron cientos de connacionales a nivel nacional.

Sin embargo, añaden, como dice el refrán pueblerino: «Nunca es tarde si la dicha es buena», es decir, las cosas buenas, las metas o las alegrías valen la pena, sin importar cuánto tarden en llegar, animando a actuar sin importar el tiempo transcurrido, sostienen.

Entre los firmantes figuran: Andrés Sierra, Ana de Mora, Javier de los Santos, Marcial Contreras, Víctor Adames, Josefa de Martínez, Altagracia Herrera, Antonio López, Javier Luna, Israel del Orbe, Carlos Rodríguez, Francisco Rojas, Elvyn Sambrano, Melanea Valiente, Josefina Alba, Sifgredo Reyes, Anthoy Liberato y Kelvin Liberato, entre otros.

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