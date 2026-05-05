Aldeas Infantiles SOS RD y Profamilia establecen alianza

Santo Domingo, República Dominicana. — Aldeas Infantiles SOS República Dominicana y Profamilia firmaron un acuerdo de colaboración con el propósito de fortalecer el acceso a servicios de salud integral y promover la restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes de sus programas.

El acuerdo establece una alianza estratégica orientada a mejorar el acceso a servicios de salud sexual, salud reproductiva y especialidades médicas, así como a impulsar acciones de prevención y atención frente a la violencia.

El acuerdo firmado por José Luis Benavides, director nacional de Aldeas Infantiles y Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia, también contempla la colaboración técnica para el desarrollo de proyectos enfocados en la prevención en salud, la promoción de la igualdad y equidad de género y la erradicación de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Como parte del convenio, a las personas referidas por Aldeas Infantiles SOS se les facilitará el acceso a servicios de salud como pediatría; psicología; gastroenterología, ginecología, urología entre otras especialidades médicas ofrecidas en las clínicas de Profamilia.

Las partes también trabajarán de manera conjunta en la identificación de necesidades, la supervisión de las acciones implementadas y la formulación de propuestas de proyectos dirigidas a donantes nacionales e internacionales.

En ese sentido, el director nacional de Aldeas Infantiles SOS República Dominicana, José Luis Benavides, destacó que “este tipo de alianzas reafirma el compromiso de ambas organizaciones de trabajar de manera conjunta para garantizar el bienestar integral y el acceso a derechos fundamentales de la niñez, la adolescencia y la juventud en el país”.

Mientras que Magaly Caram destacó la labor de las Aldeas Infantiles SOS en el país y señaló que la firma de este acuerdo representa para Profamilia una oportunidad para fortalecer el derecho a la salud desde la primera infancia, así como en la etapa de la adolescencia y la juventud, además de fomentar una vida libre de violencia en el ambiente familiar.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga, e incluye disposiciones en materia de confidencialidad, protección de datos y salvaguarda infantil, en cumplimiento de la legislación nacional y los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes.

A la firma del acuerdo asistieron también por parte de Aldeas Infantiles SOS República Dominicana, Gina Marius, coordinadora de Abogacía y Francis Soto, coordinador de Salud Mental, ambos de Aldeas Infantiles SOS República Dominicana, así como de Profamilia Leopoldina Cairo, gerente senior de Gestión Institucional y Karina Tolentino, coordinadora de Planificación.

Visited 1 times, 1 visit(s) today