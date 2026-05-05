Presidente de ADOCAMA felicita al presidente Luis Abinader por detener trabajos en mina Romero

SANTO DOMINGO, RD.-El presidente de la Asociación Dominicana de Comunicadores de la Agropecuaria y el Medio Ambiente (ADOCAMA), Miguel Nova, felicitó al presidente Luis Abinader por la decisión tan atinada, sabia y ponderada de la detención inmediata de las actividades vinculadas al proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana.

El también director del programa Agroambiente y de la plataforma digital Agroambiente.com.do, dijo que este proyecto siempre tuvo el rechazo de la población y que atenta contra los recursos naturales de esa región, conocida como el granero del sur.

“Felicitamos al presidente por tener siempre el corazón en sintonía con el pueblo, escuchar, analizar y ponderar las decisiones que realmente afectan a los recursos naturales y al pueblo”, indicó el señor Miguel Nova.

Destacó que como presidente de la Asociación Dominicana de Comunicadores de la Agropecuaria y el Medio Ambiente, se siente satisfecho y espera que así como este proyecto minero Romero fue rechazado por atentar contra el medio ambiente, así sería con otros que también estén en contra de la ecología y cercanos a comunidades, así como

que dañen el medio ambiente.

Explicó que, la licencia social para otorgar permiso, además de medio ambiente, la última palabra la tiene la comunidad, y ésta desde el principio la rechazó porque atenta contra su vida, ya que implica área hídrica.

Asimismo, se recuerda que hoy, el presidente Luis Abinader dispuso la detención inmediata de las actividades vinculadas al proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana, después de la masiva marcha realizada el domingo en rechazo a la explotación de la referida mina.

En una alocución al país, el jefe del Estado explicó que detención de los trabajos fue por el rechazo de la población en las calles.

“Este gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, puntualizó el mandatario.

Luis Abinader explicó que la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, define que si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es positivo continuarlo.

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