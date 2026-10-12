Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán: fe, esperanza y compromiso ante una nueva responsabilidad

Por José Armando Toribio

La Iglesia católica dominicana abre un nuevo capítulo de su historia con la llegada de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Se trata de una nueva responsabilidad que llega acompañada de expectativas, esperanzas y grandes desafíos para quien ha dedicado su vida al servicio de Dios y de la comunidad cristiana.

La decisión del papa León XIV de aceptar la renuncia de monseñor Francisco Ozoria Acosta, al cumplir los 75 años establecidos por el Derecho Canónico, marca el cierre de una etapa y el comienzo de otra en una de las jurisdicciones eclesiásticas más importantes del país.

Monseñor Morel Diplán no llega a esta responsabilidad como un desconocido dentro de la Iglesia dominicana. Su trayectoria pastoral, académica y episcopal constituye una carta de presentación construida a través de años de servicio, formación y compromiso con la evangelización.

Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y fue ordenado sacerdote el 24 de junio del año 2000. Posteriormente, en 2007, obtuvo una licenciatura en Teología Moral en el Instituto Alfonsiano de Roma.

Su camino pastoral lo llevó a Santiago de los Caballeros, donde fue ordenado obispo auxiliar el 25 de febrero de 2017. En diciembre de 2023 fue designado administrador apostólico de la Diócesis de La Vega por el papa Francisco, y en octubre de 2025 el papa León XIV lo nombró arzobispo coadjutor de Santo Domingo.

Su experiencia en estas responsabilidades le ha permitido conocer distintas realidades de la Iglesia dominicana, sus comunidades, sus desafíos y las necesidades espirituales y sociales de los fieles.

Un nuevo sol para la Iglesia

La llegada de monseñor Morel Diplán representa una oportunidad para fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia, acercarla todavía más a las comunidades y continuar promoviendo los valores cristianos en una sociedad que necesita esperanza, solidaridad, comprensión y compromiso.

La Iglesia no solamente está llamada a predicar desde los templos. También tiene el desafío de acompañar a las familias, escuchar a los jóvenes, defender la dignidad humana, apoyar a los sectores vulnerables y ofrecer orientación en medio de las dificultades sociales.

En ese sentido, el nuevo arzobispo tiene ante sí una importante misión: mantener viva la fe, fortalecer la unidad del clero y continuar acercando la Iglesia a la gente, especialmente a quienes necesitan una palabra de aliento y una mano solidaria.

El reconocimiento a monseñor Francisco Ozoria

Hablar de esta nueva etapa también obliga a reconocer la trayectoria de monseñor Francisco Ozoria Acosta, quien estuvo al frente de la Arquidiócesis de Santo Domingo desde su designación como arzobispo metropolitano en 2016.

Ordenado sacerdote el 2 de septiembre de 1978, realizó estudios de Teología Pastoral en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y fue ordenado obispo de San Pedro de Macorís el 15 de marzo de 1997.

Su ministerio episcopal deja una etapa en la historia de la Iglesia dominicana que merece ser valorada desde el respeto institucional y el reconocimiento a los años dedicados al servicio pastoral.

Los cambios en la conducción de la Iglesia son parte de su continuidad histórica. Cada generación de pastores recibe una misión que debe desarrollar con responsabilidad, humildad y fidelidad al Evangelio.

Un llamado a la unidad y la esperanza

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán recibe una gran responsabilidad, pero también una oportunidad extraordinaria de seguir sembrando esperanza en el pueblo dominicano.

Su nueva misión requiere sabiduría, prudencia, cercanía con los sacerdotes, religiosos y laicos, así como una disposición permanente para escuchar y acompañar a las comunidades.

Que esta nueva etapa sea verdaderamente un nuevo sol para la Iglesia católica en Santo Domingo, una luz que fortalezca la fe, promueva la unidad y renueve el compromiso de servir a los demás.

Porque la grandeza de un pastor no se mide solamente por el cargo que ocupa, sino por las huellas de amor, humildad, solidaridad y servicio que deja en el corazón de su pueblo.

La Iglesia cambia de pastor, pero su misión de anunciar el Evangelio permanece.

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