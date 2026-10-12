Especialista advierte que la protección de datos personales será uno de los grandes desafíos ante el avance de la inteligencia artificial

Santo Domingo.– El acelerado crecimiento de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los servicios en línea está convirtiendo la protección de los datos personales en uno de los principales desafíos para ciudadanos, empresas e instituciones públicas, advirtió la especialista en privacidad, protección de datos y derecho de la ciberseguridad Emely García.

García explicó que cada día las personas entregan información de alto valor desde números de teléfono y documentos de identidad hasta datos financieros, laborales y de salud sin necesariamente conocer cómo será utilizada, durante cuánto tiempo permanecerá almacenada, quién tendrá acceso a ella o si podría ser compartida con terceros.

La especialista destacó además la necesidad de que la población se pueda educar de manera sencilla sobre protección de datos, privacidad, ciberseguridad e inteligencia artificial y promover una mayor cultura de responsabilidad digital en el país.

Asimismo, calificó como un error la creencia de que la privacidad solo debe preocupar a quienes tienen “algo que ocultar”. A su juicio, la protección de los datos debe entenderse desde una perspectiva mucho más amplia, vinculada a los derechos de las personas, su identidad y la confianza que depositan en las organizaciones.

Impacto de la inteligencia artificial en decisiones que afectan directamente a las personas.

Emely García también explica los riesgos que pueden surgir cuando sistemas automatizados son utilizados para seleccionar candidatos a un empleo, evaluar trabajadores o determinar quién puede recibir determinados servicios, así como el debate sobre quién debe asumir responsabilidad cuando una decisión apoyada en inteligencia artificial produce un resultado incorrecto que perjudica a una persona.

Sostiene además que uno de los errores frecuentes es considerar que una organización está adecuadamente protegida únicamente porque dispone de antivirus, sistemas informáticos o personal tecnológico.

“La ciberseguridad y la privacidad están relacionadas, pero no son equivalentes. La gestión adecuada de los datos también requiere políticas, procedimientos, responsabilidades definidas, controles internos y una cultura organizacional que determine cómo se recopila, utiliza, almacena, comparte y elimina la información”, ponderó García.

Explicó finalmente que la protección de datos no constituye un asunto exclusivo de bancos, multinacionales o grandes compañías. Colegios, consultorios médicos, fundaciones, pequeñas y medianas empresas e incluso negocios que operan mediante Instagram o WhatsApp manejan diariamente información personal y deben prestar atención a la forma en que la administran.

Una trayectoria entre el derecho y la tecnología

Emely García es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con un Máster en Big Data and Business Intelligence por la Universidad de Zaragoza y Next International Business School, así como un Máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entornos Digitales por la Universidad de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), de España.

Posee además la certificación internacional CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) y ha desarrollado experiencia profesional en el sector público y privado, participando en procesos relacionados con transparencia, acceso a la información, protección de datos, análisis normativo y fortalecimiento institucional.

Es fundadora y presidenta del Observatorio DATALAWRD, organización dedicada a promover la protección de datos personales, la privacidad, el acceso a la información pública, la transparencia gubernamental, la ciberseguridad y los derechos digitales.

Como consultora, acompaña a organizaciones públicas y privadas en el diagnóstico de sus procesos de tratamiento de información, elaboración y revisión de políticas de privacidad, gobernanza de datos, gestión de derechos de los titulares y capacitación de equipos.

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