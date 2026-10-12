Especialista advierte que la protección de datos personales será uno de los grandes desafíos ante el avance de la inteligencia artificial
Especialista señala que ciudadanos, empresas e instituciones deben prestar mayor atención a quién recopila sus datos, cómo los utiliza y con quién los comparte
Santo Domingo.– El acelerado crecimiento de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los servicios en línea está convirtiendo la protección de los datos personales en uno de los principales desafíos para ciudadanos, empresas e instituciones públicas, advirtió la especialista en privacidad, protección de datos y derecho de la ciberseguridad Emely García.
García explicó que cada día las personas entregan información de alto valor desde números de teléfono y documentos de identidad hasta datos financieros, laborales y de salud sin necesariamente conocer cómo será utilizada, durante cuánto tiempo permanecerá almacenada, quién tendrá acceso a ella o si podría ser compartida con terceros.
La especialista destacó además la necesidad de que la población se pueda educar de manera sencilla sobre protección de datos, privacidad, ciberseguridad e inteligencia artificial y promover una mayor cultura de responsabilidad digital en el país.
Asimismo, calificó como un error la creencia de que la privacidad solo debe preocupar a quienes tienen “algo que ocultar”. A su juicio, la protección de los datos debe entenderse desde una perspectiva mucho más amplia, vinculada a los derechos de las personas, su identidad y la confianza que depositan en las organizaciones.
Impacto de la inteligencia artificial en decisiones que afectan directamente a las personas.
Emely García también explica los riesgos que pueden surgir cuando sistemas automatizados son utilizados para seleccionar candidatos a un empleo, evaluar trabajadores o determinar quién puede recibir determinados servicios, así como el debate sobre quién debe asumir responsabilidad cuando una decisión apoyada en inteligencia artificial produce un resultado incorrecto que perjudica a una persona.
Sostiene además que uno de los errores frecuentes es considerar que una organización está adecuadamente protegida únicamente porque dispone de antivirus, sistemas informáticos o personal tecnológico.
“La ciberseguridad y la privacidad están relacionadas, pero no son equivalentes. La gestión adecuada de los datos también requiere políticas, procedimientos, responsabilidades definidas, controles internos y una cultura organizacional que determine cómo se recopila, utiliza, almacena, comparte y elimina la información”, ponderó García.
Explicó finalmente que la protección de datos no constituye un asunto exclusivo de bancos, multinacionales o grandes compañías. Colegios, consultorios médicos, fundaciones, pequeñas y medianas empresas e incluso negocios que operan mediante Instagram o WhatsApp manejan diariamente información personal y deben prestar atención a la forma en que la administran.
Una trayectoria entre el derecho y la tecnología
Emely García es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con un Máster en Big Data and Business Intelligence por la Universidad de Zaragoza y Next International Business School, así como un Máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entornos Digitales por la Universidad de León y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), de España.
Posee además la certificación internacional CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) y ha desarrollado experiencia profesional en el sector público y privado, participando en procesos relacionados con transparencia, acceso a la información, protección de datos, análisis normativo y fortalecimiento institucional.
Es fundadora y presidenta del Observatorio DATALAWRD, organización dedicada a promover la protección de datos personales, la privacidad, el acceso a la información pública, la transparencia gubernamental, la ciberseguridad y los derechos digitales.
Como consultora, acompaña a organizaciones públicas y privadas en el diagnóstico de sus procesos de tratamiento de información, elaboración y revisión de políticas de privacidad, gobernanza de datos, gestión de derechos de los titulares y capacitación de equipos.