FENATTRANSC solicita al INTRANT autorizar la reactivación de ruta operada por cooperativas de transporte

Santo Domingo, República Dominicana. La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), a través de su Cooperativa Nacional de Choferes del Transporte Colectivo Inc., (COONACHOTTRANC), solicitó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que ordene realizar un estudio de factibilidad y autorice la puesta en operación de la Ruta 1A, un servicio de transporte colectivo que formó parte del sistema de las conocidas guaguas banderitas, impulsado a finales de la década de 1980 durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer.

Mario Díaz, secretario general y vocero de FENATTRANSC, explicó que esta solicitud procura recuperar una ruta que, según los antecedentes históricos y operativos de la organización, fue operada y fundada por las Cooperativas de Transporte El Sol, y la COONACHOTRANC, mediante autorizaciones vinculadas a la entonces Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).

Díaz sostuvo que la iniciativa representa una reivindicación para los transportistas que durante décadas han contribuido al desarrollo del transporte público y, al mismo tiempo, una oportunidad para mejorar las alternativas de movilidad de los usuarios que se desplazan diariamente entre Santo Domingo Oeste y otros puntos de la capital.

Una ruta con antecedentes desde 1987:

El abogado y dirigente sindical recordó que, a partir de 1987, el Estado dominicano impulsó la incorporación de autobuses conocidos popularmente como guaguas banderitas, denominados así por sus colores azul, blanco y rojo, con el propósito de ampliar la oferta de transporte colectivo.

En ese sentido, durante 1989 comenzaron a desarrollarse y organizarse diferentes servicios de transporte mediante rutas asignadas a operadores del sector, incluidas cooperativas y organizaciones de transportistas.

Entre esas rutas se encontraba la ruta 1A, que, de acuerdo con los antecedentes presentados por FENATTRANSC, operaba mediante un recorrido que comprendia el trayecto desde la autopista Duarte Vieja, la avenida Isabel Aguiar, el sector de Pinturas, la avenida 27 de Febrero y el entorno de la avenida Doctor Betances, con retorno por el recorrido correspondiente.

Solicitan al INTRANT reconocer los antecedentes de operación:

Díaz manifestó que la solicitud presentada ante el INTRANT busca que las autoridades competentes examinen los antecedentes administrativos de la Ruta 1A, los permisos emitidos por la antigua OTTT y la documentación que pueda acreditar la participación de las cooperativas involucradas hoy transformadas además en empresas del transporte.

Indicó que la transformación institucional del sistema de transporte terrestre obliga a tramitar la petición ante las autoridades actuales, sin que ello deba significar desconocer la historia de los operadores que prestaron servicios bajo las autorizaciones correspondientes.

En ese sentido, solicitó que el INTRANT realice las evaluaciones técnicas, legales y operativas necesarias para determinar las condiciones de autorización y puesta en funcionamiento de la ruta 1A, con la participación de las organizaciones que acrediten sus derechos y antecedentes.

Recuperación del transporte colectivo:

Mario Díaz secretario general de FENATTRANSC destacó que la recuperación de esa ruta también contribuiría a fortalecer el modelo de transporte colectivo y el sistema integrado de transporte, mediante el cual los trabajadores organizados pueden participar en la prestación de servicios públicos de pasajeros bajo reglas claras, supervisión estatal y condiciones adecuadas de seguridad.

Asimismo, afirmó que la eventual reactivación debe acompañarse de una evaluación de la demanda de pasajeros, la disponibilidad de unidades, los horarios de servicio, las paradas y las condiciones de circulación, de manera que la propuesta responda a las necesidades actuales de la población.

“Estamos solicitando al INTRANT que examine esta petición con sentido de justicia institucional y responsabilidad social, la ruta 1A forma parte de la historia de nuestras organizaciones y entendemos que sus antecedentes merecen ser evaluados para determinar la viabilidad de su recuperación en beneficio de los transportistas y de los usuarios”, expresó Díaz.

Llamado a las autoridades:

Díaz reiteró su disposición de colaborar con el INTRANT en las evaluaciones y procedimientos que sean necesarios para la eventual puesta en operación de la ruta 1A, respetando las disposiciones legales vigentes y las competencias de las autoridades reguladoras.

La entidad indicó que su propósito es contribuir a la modernización del transporte público, promover la organización de los operadores y ampliar las alternativas de movilidad para los ciudadanos.

Mario Díaz manifestó su confianza en que las autoridades darán curso a la solicitud y evaluarán los antecedentes de la ruta 1A, tomando en consideración su historia, la participación de las cooperativas y el interés de los pasajeros que podrían beneficiarse de la recuperación del servicio.

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