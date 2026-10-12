Gasoil y gas propano mas barato: para proteger el bolsillo y como politica de proteccion ambiental de los bosques

El Gobierno no puede permitir que el precio del gasoil y del gas propano siga aumentando sin medir las consecuencias económicas, sociales y ambientales que esto puede provocar.

El gas propano no es un lujo. Es el combustible que utilizan millones de familias dominicanas para cocinar y que ha contribuido a reducir el uso de leña y carbón vegetal, ayudando a disminuir la presión sobre nuestros bosques.

Si el gas propano se vuelve demasiado caro, existe el riesgo de que familias de bajos ingresos vuelvan a recurrir a la leña y al carbón para cocinar en anafes como era antes. Eso significaría más presión sobre nuestras montañas y nuestros recursos forestales.

Con el gasoil ocurre algo parecido, pero en toda la cadena productiva. El gasoil mueve los tractores, los camiones, la maquinaria agrícola y gran parte del transporte de mercancías. Los vehículos que bajan de Ocoa, San Juan, Constanza, Jarabacoa y otras zonas agrícolas transportan diariamente vegetales, frutas y otros productos hacia los mercados del país.

Cuando aumenta el gasoil, aumenta el costo de producir, cosechar y transportar los alimentos. Y ese aumento termina llegando al consumidor.

Por eso, el Gobierno debe considerar una reducción extraordinaria de la carga impositiva sobre estos combustibles, por lo menos en un 50%, como medida temporal para contener sus precios y evitar que el aumento del combustible se convierta en una nueva ola inflacionaria.

La propuesta es sencilla: mantener el gasoil y el gas propano por debajo de RD$100 por galón mediante una reducción temporal de los impuestos y otros mecanismos fiscales que sean necesarios.

El Estado dejaría de recibir una parte de esos ingresos, pero podría compensarlo con una economía donde bajen los costos de producción y transporte, se modere el precio de los alimentos y se reduzca la presión inflacionaria.

Porque cuando la inflación se dispara, bajarla después es mucho más difícil que evitar que siga subiendo.

Defender un precio razonable del gasoil es defender al agricultor, al transportista y al consumidor.

Y mantener accesible el gas propano es también una política de protección ambiental.

Combustible accesible, alimentos accesibles y bosques protegidos: las tres cosas están relacionadas.