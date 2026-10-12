«CLERHP presenta su Plan de Negocio 2026–28 con una previsión de 700 millones de euros en ingresos y 225 millones de EBITDA»

Madrid, octubre de 2026. — CLERHP Estructuras, S.A., compañía española cotizada en BME Growth, ha anunciado la aprobación de su Plan de Negocio 2026–28, una hoja de ruta que incluye unas previsiones de 700 millones de euros en ingresos, 225 millones de EBITDA y 145 millones de resultado neto para el conjunto del periodo.

Aprobado por el Consejo de Administración el pasado 30 de septiembre el Plan marca una nueva etapa de crecimiento para CLERHP, que ha evolucionado desde una empresa especializada en ingeniería hacia un Grupo de integración vertical que abarca toda la cadena de valor inmobiliaria.

Esta transformación sitúa a República Dominicana como principal mercado estratégico y, a Larimar City & Resort como eje del desarrollo empresarial de la compañía.

Larimar City alcanza los 400 millones de dólares en ventas

El desarrollo inmobiliario que CLERHP impulsa en Punta Cana alcanza los 400 millones de dólares en ventas, equivalentes a aproximadamente 357 millones de euros. Esta cifra representa aproximadamente el 50 % de los ingresos proyectados para 2026–28 y refleja el avance comercial de un proyecto concebido como una ciudad destino, que integra viviendas, infraestructuras, espacios comerciales, ocio y servicios.

La compañía comunica, además, una financiación captada para el proyecto de 50 millones de euros, distribuida entre 19,9 millones en bonos y 30,1 millones en deuda privada, junto con una posición de caja de 12 millones de euros.

Cinco áreas estratégicas para impulsar el crecimiento

El Plan de Negocio establece cinco grandes líneas de actividad: ingeniería, construcción de estructuras, project management, promoción inmobiliaria y servicios integrales. CLERHP estima potenciar su capacidad técnica, ampliar los servicios junto a la gestión integral de proyectos a terceros y desarrollar nuevas oportunidades inmobiliarias mediante alianzas y fórmulas de coinversión.

La incorporación progresiva de servicios vinculados a la explotación de Larimar City, como mantenimiento, suministros, equipamiento y gestión de rentas, permitirá extender su actividad más allá de la construcción y avanzar hacia un modelo de negocio diversificado. Esta estrategia contempla también el desarrollo de otros proyectos propios y de terceros, como es el caso de Marelago, aprovechando la experiencia y las capacidades adquiridas por el grupo.

Creación de valor y proyección internacional

El Plan recoge un EBITDA previsto de 225 millones de euros, de los cuales 200 millones corresponderían a promoción inmobiliaria, y contempla una política de remuneración al accionista con un payout del 25 % desde 2027 inclusive y en adelante. En paralelo, CLERHP continuará fortaleciendo su posicionamiento en los mercados de capitales.

Tras sus avances en Latinex, Panamá, la compañía mantiene entre sus objetivos futuros el acceso al mercado principal de BME. Cinco años después de su llegada a República Dominicana, el Grupo afronta una etapa decisiva para consolidar su transformación, ampliar sus capacidades y desarrollar nuevas fuentes de ingresos. Bajo el lema «Construyendo ciudades. Creando valor para el accionista», CLERHP reafirma su compromiso con un crecimiento sostenible y con la generación de valor a largo plazo, construyendo mucho más que viviendas: construyendo país y nuevas oportunidades.

Sobre CLERHP

CLERHP Estructuras S.A. es una compañía española especializada en el diseño, cálculo de ingeniería, ejecución de estructuras y promoción inmobiliaria, con presencia en Europa y Latinoamérica. Fundada en 2011, CLERHP ha desarrollado un modelo de negocio innovador que combina la excelencia técnica con soluciones de financiación alternativa, permitiendo su participación directa en proyectos estratégicos de alto valor añadido.

La empresa cotiza en el BME Growth y Panamá se ha consolidado como un referente en el sector por su capacidad de integración vertical, enfoque en la sostenibilidad y apuesta por la innovación tecnológica. Entre sus proyectos más emblemáticos destaca Larimar City & Resort, un ambicioso desarrollo urbanístico en República Dominicana que simboliza su visión de futuro: transformar ideas en infraestructuras que generen valor económico y social.

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