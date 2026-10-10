Doctora Lourdes Santiago López, Primicias y Esperanza nunca te olvidarán, descansa en paz

La doctora Lourdes Santiago López, hija meritoria de Esperanza, pueblo heróico de la Línea Noroeste, la hija de Américo y de doña Luz, falleció esta semana luego de padecer problemas de salud en las últimas semanas.

Desde jovencita en el pueblo que tanto amó impulsó junto a otras personas de su generación la educación, el desarrollo de Esperanza y las causas democráticas, siempre acompañada de su inseparable hermano, ingeniero Juan Danilo Santiago López.

Muchos años después Lourdes y Juan Danilo se trasladaron a la capital dominicana para cursar estudios en su amada Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y aportar con sus ideas democráticas contra el autoritarismo y la represión de la época.

Lourdes y Juan Danilo estudiaron medicina e ingeniería civil, pero nunca dejaron de luchar por el aumento presupuestario para la UASD, batallaron por la liberación de los presos políticos, enfrentaron las persecuciones políticas, las deportaciones, los impedimentos de entrada al país a dominicanos, expedientes contra revolucionarios, las muertes por motivos políticos y los ametrallamientos a la UASD.

Juan Danilo se marchó primero y esta semana se juntó en el cielo con sus padres Américo, doña Luz, su hermana Lourdes y Eugenio, una familia ejemplar esperanceña.

Juan Danilo y Lourdes aprendieron muy temprano la solidaridad y el compromiso social de avanzada.

Ambos fueron enemigos de las crecientes injusticias en este país.

Como profesional de la ingeniería Juan Danilo lo demostró y Lourdes en el ejercicio social de la medicina.

Una característica de ambos: promovieron en vida la fortaleza familiar.

Fueron amantes de las tertulias del periódico Primicias en Moca y otras comunidades del país.

Elogiaron siempre el contenido y pluralidad de Primicias.

Siempre utilizaron el teléfono para sugerir temas impactantes para el contenido de este medio de comunicación, fundado y dirigido por un primo hermano suyo.

Lourdes descansa en paz.

Las condolencias de Primicias para Jackeline, Gabriela, Enmanuel, Ana América, Lugarda y toda su muy querida familia, amigos cercanos y relacionados.

Lourdes es inolvidable.

Dejó un legado familiar y social de importancia.

Extrañaremos su ausencia, nos hará falta su expresión: «Hace falta un junte».

Recordamos su militante presencia en las tertulias de Primicias, las que resaltaba como un gran espacio democrático para expresarse sobre temas fundamentales de la nación y del mundo.

En la edición correspondiente al 33 aniversario del periódico Primicias haremos una publicacion dedicada a Juan Danilo y Lourdes por ese calor que le dieron a este medio de comunicación y sus aportes rechazando el manejo dictatorial de la nación.

La historia nos recuerda a Juan Danilo y otros valiosos dominicanos cargando en sus brazos a Sagrario Ercira Díaz herida por balas asesinas en un ametrallamiento a la UASD en abril de 1972.

A Lourdes con sus compañeros de lucha y en fotografias en los encuentros de Primicias.

Valió la peña que nacieran Juan Danilo y Lourdes Santiago López.

Los pueblos necesitan muchos Juan Danilo y Lourdes, nunca indiferentes a los problemas de la nación.

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