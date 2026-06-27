MIREX expresa solidaridad con Venezuela

Ante los recientes movimientos sísmicos registrados en la República

Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores

(MIREX) expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano

y con las familias afectadas por esta tragedia, lamentando

profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas

desaparecidas y los daños ocasionados.

El MIREX informa que, hasta el momento, se tiene registro de cinco

ciudadanos dominicanos que habrían resultado afectados por esta

situación. De ellos, tres han logrado establecer comunicación y se

encuentran con vida, mientras se continúa dando seguimiento a los

demás casos reportados.

La Cancillería dominicana mantiene comunicación constante con las

autoridades venezolanas y con las instancias correspondientes, dando

seguimiento permanente a la situación y realizando las gestiones

necesarias para localizar a los ciudadanos dominicanos que aún no han

podido ser contactados, así como para brindar asistencia y

acompañamiento a sus familiares.

Se recuerda que, desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España

representa los intereses de República Dominicana en Venezuela. En caso

de emergencia, los nacionales dominicanos pueden comunicarse con el

Consulado General de España en Caracas, a través de la línea de

emergencia disponible las 24 horas: +58 424 209 0264.

Asimismo, el MIREX mantiene habilitados sus canales de asistencia

desde Santo Domingo, a través del teléfono número (809) 987-7001,

extensiones 7595, 7597 y 7100, así como del correo electrónico

proteccionanacionales@mirex.gob.do.

De manera adicional, los ciudadanos dominicanos que requieran

orientación podrán comunicarse con el señor Ysidro Castillo, al teléfono

número +58 424 186 4464.

Por razones de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores

recomienda a los ciudadanos dominicanos abstenerse de viajar a

Venezuela hasta tanto las condiciones lo permitan y las autoridades

competentes indiquen que es seguro hacerlo.

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