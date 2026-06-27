MIREX expresa solidaridad con Venezuela
Ante los recientes movimientos sísmicos registrados en la República
Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MIREX) expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano
y con las familias afectadas por esta tragedia, lamentando
profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas
desaparecidas y los daños ocasionados.
El MIREX informa que, hasta el momento, se tiene registro de cinco
ciudadanos dominicanos que habrían resultado afectados por esta
situación. De ellos, tres han logrado establecer comunicación y se
encuentran con vida, mientras se continúa dando seguimiento a los
demás casos reportados.
La Cancillería dominicana mantiene comunicación constante con las
autoridades venezolanas y con las instancias correspondientes, dando
seguimiento permanente a la situación y realizando las gestiones
necesarias para localizar a los ciudadanos dominicanos que aún no han
podido ser contactados, así como para brindar asistencia y
acompañamiento a sus familiares.
Se recuerda que, desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España
representa los intereses de República Dominicana en Venezuela. En caso
de emergencia, los nacionales dominicanos pueden comunicarse con el
Consulado General de España en Caracas, a través de la línea de
emergencia disponible las 24 horas: +58 424 209 0264.
Asimismo, el MIREX mantiene habilitados sus canales de asistencia
desde Santo Domingo, a través del teléfono número (809) 987-7001,
extensiones 7595, 7597 y 7100, así como del correo electrónico
proteccionanacionales@mirex.gob.do.
De manera adicional, los ciudadanos dominicanos que requieran
orientación podrán comunicarse con el señor Ysidro Castillo, al teléfono
número +58 424 186 4464.
Por razones de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores
recomienda a los ciudadanos dominicanos abstenerse de viajar a
Venezuela hasta tanto las condiciones lo permitan y las autoridades
competentes indiquen que es seguro hacerlo.