MIREX envía misión especial a Venezuela para asistir y proteger a dominicanos afectados por los terremotos

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores

(MIREX) informó que, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, una

misión especial de la institución partió con destino a la República Bolivariana de Venezuela para

garantizar la protección y asistencia de los dominicanos y dominicanas en esa nación, como lo

prevé el primer eje de la Política Exterior dominicana.

Al momento de despedir la delegación, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del

MIREX, Opinio Díaz Vargas, explicó que la misión está encabezada por el director de

Protección a Nacionales en el Exterior de la institución, Miguel Reyes Taveras e integrada por un

personal técnico que estará brindando la asistencia necesaria a los dominicanos que requieran

apoyo, luego de los terremotos ocurridos el pasado miércoles 23 de junio en dicho país

sudamericano.

El funcionario señaló que la comisión trabajará en coordinación con las autoridades locales para

fortalecer las labores de identificación de ciudadanos dominicanos, facilitar la comunicación con

sus familiares y, de ser necesario, coordinar su retorno seguro a República Dominicana.

El viceministro recordó que la protección de los dominicanos en el exterior, sin importar el lugar

donde se encuentren, constituye el primer pilar de la Política Exterior dominicana coordinada por

el canciller Roberto Álvarez, por lo que el Gobierno mantiene activados todos los mecanismos

necesarios para brindar asistencia oportuna a los connacionales.

La delegación partió desde la Base Aérea de San Isidro y a su salida estuvo acompañada por el

ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre; el viceministro Díaz;

el director de Servicios Consulares, Cándido Omar Mercedes; y el embajador Jatzel Román,

asesor del canciller.

Operación Quisqueya Solidaria 2026

Este despliegue forma parte de las acciones del Gobierno dominicano en el marco de la

Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa mediante la cual el país ha coordinado una

respuesta integral de asistencia humanitaria a Venezuela.

Como parte de este operativo, República Dominicana ya envió un equipo especializado de

Búsqueda y Rescate Urbano en Estructuras Colapsadas (USAR), convirtiéndose en la primera

misión internacional de ayuda humanitaria en llegar al territorio venezolano tras la emergencia.

De igual manera, el Gobierno facilitó el retorno al país de 11 beisbolistas dominicanos que

participaban en intercambios deportivos con la liga profesional venezolana y se gestiona el

traslado de otros 15. Al tiempo que se estableció un canal de coordinación con el Comité

Olímpico Dominicano para identificar y brindar asistencia a cualquier otro deportista que pudiera

requerir apoyo y se mantiene comunicación permanente con un grupo de médicos dominicanos

que realizan programas de especialización en ese país.

Visited 12 times, 1 visit(s) today