MIREX envía misión especial a Venezuela para asistir y proteger a dominicanos afectados por los terremotos
Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores
(MIREX) informó que, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, una
misión especial de la institución partió con destino a la República Bolivariana de Venezuela para
garantizar la protección y asistencia de los dominicanos y dominicanas en esa nación, como lo
prevé el primer eje de la Política Exterior dominicana.
Al momento de despedir la delegación, el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del
MIREX, Opinio Díaz Vargas, explicó que la misión está encabezada por el director de
Protección a Nacionales en el Exterior de la institución, Miguel Reyes Taveras e integrada por un
personal técnico que estará brindando la asistencia necesaria a los dominicanos que requieran
apoyo, luego de los terremotos ocurridos el pasado miércoles 23 de junio en dicho país
sudamericano.
El funcionario señaló que la comisión trabajará en coordinación con las autoridades locales para
fortalecer las labores de identificación de ciudadanos dominicanos, facilitar la comunicación con
sus familiares y, de ser necesario, coordinar su retorno seguro a República Dominicana.
El viceministro recordó que la protección de los dominicanos en el exterior, sin importar el lugar
donde se encuentren, constituye el primer pilar de la Política Exterior dominicana coordinada por
el canciller Roberto Álvarez, por lo que el Gobierno mantiene activados todos los mecanismos
necesarios para brindar asistencia oportuna a los connacionales.
La delegación partió desde la Base Aérea de San Isidro y a su salida estuvo acompañada por el
ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre; el viceministro Díaz;
el director de Servicios Consulares, Cándido Omar Mercedes; y el embajador Jatzel Román,
asesor del canciller.
Operación Quisqueya Solidaria 2026
Este despliegue forma parte de las acciones del Gobierno dominicano en el marco de la
Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa mediante la cual el país ha coordinado una
respuesta integral de asistencia humanitaria a Venezuela.
Como parte de este operativo, República Dominicana ya envió un equipo especializado de
Búsqueda y Rescate Urbano en Estructuras Colapsadas (USAR), convirtiéndose en la primera
misión internacional de ayuda humanitaria en llegar al territorio venezolano tras la emergencia.
De igual manera, el Gobierno facilitó el retorno al país de 11 beisbolistas dominicanos que
participaban en intercambios deportivos con la liga profesional venezolana y se gestiona el
traslado de otros 15. Al tiempo que se estableció un canal de coordinación con el Comité
Olímpico Dominicano para identificar y brindar asistencia a cualquier otro deportista que pudiera
requerir apoyo y se mantiene comunicación permanente con un grupo de médicos dominicanos
que realizan programas de especialización en ese país.