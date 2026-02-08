Ministro de Agricultura afirma que programa de reducción de la mano de obra haitiana no tiene reversa en el país

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que el programa orientado a reducir progresivamente la dependencia de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario no tiene reversa en la República Dominicana, ya que esta, además de escasa, no resulta barata para el productor.

Afirmó que los momentos actuales ameritan una decisión estratégica vinculada a la modernización, la sostenibilidad y la competitividad del campo.

Durante un amplio recorrido por la Línea Noroeste y el Nordeste del país, donde juramentó a los nuevos directores regionales de Agricultura, el funcionario explicó que la falta de mano de obra se ha convertido en un problema estructural que solo puede enfrentarse con tecnología, mecanización y financiamiento adecuado para los productores.

En ese contexto, Espaillat anunció que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, se trabaja en la organización de una feria nacional de equipos agrícolas modernos, que incluirá sembradoras, cosechadoras, drones y otros implementos, con facilidades de crédito a tasas cómodas y plazos de pago de hasta siete años.

“El tema de la mano de obra cada día será más difícil. Eso no tiene marcha atrás. Por eso tenemos que apoyarnos en las máquinas. Esa es la línea del Presidente y ese es el mandato: mecanizar”, expresó el ministro, tras señalar que cultivos como el arroz pueden ser mecanizados en todas sus etapas productivas.

Como parte de las medidas inmediatas, el titular de Agricultura informó que ordenó un levantamiento nacional de todos los equipos de la institución, incluyendo tractores, retroexcavadoras, grederas y palas, con el objetivo de ponerlos a trabajar de manera eficiente al servicio de los productores.

Asimismo, el ministro sostuvo un encuentro con productores de arroz de Castañuela, con quienes pasó balance a la situación actual del sector arrocero.

Nuevos directores regionales

El ministro juramentó al ingeniero agrónomo Francisco Fernández Lugo como nuevo director regional Nordeste, en un acto celebrado en San Francisco de Macorís, mientras que en Mao fue posicionado Alfonso Rodríguez.

Durante el recorrido, también visitó el Proyecto La Cruz de Manzanillo, donde recibió, de parte de Julio César Estévez, administrador general del proyecto, un diagnóstico de la situación actual

