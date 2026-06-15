Ministerio de Defensa gradúa nuevos tiradores de alta precisión y operadores tácticos especializados

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Defensa (MIDE) graduó a 53 militares que completaron exitosamente la Cuadragésima Segunda Promoción del Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas “Monteros” y la Segunda Promoción del Curso para Tirador de Alta Precisión, fortaleciendo así las capacidades operacionales y estratégicas de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien destacó que la capacitación especializada constituye una herramienta fundamental para garantizar que las Fuerzas Armadas mantengan los niveles de preparación, eficiencia y profesionalismo que demandan los actuales desafíos de seguridad y defensa.

Durante sus palabras, el ministro señaló que estos programas de entrenamiento representan la consolidación de capacidades estratégicas esenciales para el cumplimiento de la misión constitucional de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la nación.

“Hoy reconocemos el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el compromiso de hombres y mujeres que han decidido ir más allá de las exigencias ordinarias de la carrera militar, sometiéndose a una preparación especializada que demanda fortaleza física, resistencia mental, precisión técnica y un elevado sentido de responsabilidad”, expresó.

Fernández Onofre exhortó a los graduandos a continuar perfeccionando sus capacidades profesionales y a ejercer sus funciones con apego a los valores militares, el respeto a la vida humana y el estricto cumplimiento de las normas que rigen la institución castrense.

La actividad incluyó la graduación de 37 nuevos operadores tácticos del Curso de Operaciones Tácticas Especiales en Áreas Urbanizadas “Monteros”, quienes completaron un exigente programa de formación que abarcó liderazgo, empleo especializado de armamento, combate cercano, patrullaje urbano, alpinismo militar, explosivos y demoliciones, operaciones psicológicas y una marcha táctica final de 20 kilómetros con carga operacional.

Asimismo, fueron graduados 16 militares de la Segunda Promoción del Curso para Tirador de Alta Precisión, quienes recibieron entrenamiento especializado en estimación de distancias, técnicas de infiltración, navegación terrestre, tiro de precisión en entornos urbanos y rurales, operaciones combinadas, supervivencia y evaluación bajo condiciones de estrés.

El comandante de la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo del Ministerio de Defensa destacó que estos programas forman parte del proceso permanente de modernización y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, permitiendo contar con personal altamente capacitado para ejecutar operaciones especiales y misiones de alta complejidad.

Asimismo, resaltó el respaldo brindado por el ministro de Defensa para impulsar la capacitación continua, la tecnificación de las unidades especializadas y el fortalecimiento de las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas.

La graduación reafirma el compromiso del Ministerio de Defensa con la formación de personal militar altamente entrenado y preparado para enfrentar los desafíos de un entorno de seguridad cada vez más dinámico y complejo, contribuyendo al fortalecimiento de la defensa nacional y a la protección de los intereses estratégicos de la República Dominicana.

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