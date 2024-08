Miguel Collado Di Franco: Aumentar la presión Tributaria según propuesta del FMI sería contraproducente para la economía dominicana

Santo Domingo – La propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) de incrementar en un

2% del Producto Interno Bruto (PIB) la presión tributaria en la República Dominicana tendría

repercusiones negativa sobre la economía del país, advierte el economista Miguel Collado Di

Franco.

Di Franco, Vicepresidente Ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles

(CREES), señala que la recomendación del FMI no toma en cuenta el impacto que un aumento

en los impuestos tendría en las decisiones de los agentes económicos.

Según él, un incremento en la presión tributaria afectaría negativamente el ahorro, la

inversión, la producción, la contratación de personal y el consumo de los hogares, con

consecuencias que, en última instancia, recaerían sobre la población general.

"Lo que queremos en la República Dominicana es que haya más empleos, que la gente tenga

mayores ingresos, y que a la administración tributaria le sea más fácil cobrar los tributos,

mejor distribuidos entre la población, y que haya menos incentivo a la evasión, a la elusión y a

la informalidad en sentido general", explicó Collado Di Franco en una entrevista para el

programa Propuesta de la Noche en Metrovisión, canal 62.

El economista advirtió que la propuesta del FMI de aumentar la presión tributaria en dos

puntos porcentuales del PIB podría ser especialmente contraproducente en el contexto actual

de la economía global.

Según entiende, esta medida iría en contra del estímulo necesario para las actividades

económicas y podría agravar los desincentivos que ya existen debido a las reformas fiscales

implementadas desde la creación del Código Tributario de la República Dominicana.

"El sistema tributario ha incentivado la búsqueda de exenciones y exoneraciones", afirmó

Collado Di Franco, quien argumenta que las continuas "reformas" o "contrarreformas" han

hecho que el sistema sea cada vez más complejo y menos eficiente.

Además, Collado Di Franco señaló que la propuesta del FMI es una "receta reciclada", que ya

se intentó en Colombia en 2019 con resultados insatisfactorios.

En ese país, se implementó un aumento de entre dos y tres puntos porcentuales en la presión

tributaria, con la intención de ampliar la base de contribuyentes y revisar las exenciones

fiscales. Sin embargo, la recaudación adicional obtenida fue mínima. "En Colombia, en 2021, se

pasó una reforma tributaria, pero el presidente Duque, ¿cuánto recaudó entre 2021 y 2022?

En 2022, Petro entra y al final del año casi hace otra reforma. Medio punto porcentual de los

tres que se querían, medio punto, pero al final no hubo un aumento significativo en las

recaudaciones", recordó el economista.

Collado Di Franco también citó al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa

Contreras, quien en un artículo reciente reveló que el FMI había propuesto aumentar la tasa

imponible del ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios).

Collado Di Franco advirtió que este incremento sería un golpe duro para la economía,

afectando no solo a los hogares, sino también a las empresas. "Esa es la receta del FMI, y ya

dije que el ministro de Economía en un artículo publicó eso hace como dos semanas, y coincide

con la receta del FMI", reiteró Collado Di Franco.

El economista fue categórico al afirmar que alcanzar un aumento de dos puntos porcentuales

en la presión tributaria es una meta irrealista para las autoridades dominicanas.

Intentar lograrlo, según él, podría convertirse en un lastre para la economía. "Hay economistas

que hablan de hasta tres puntos porcentuales del PIB, pero eso es una locura", afirmó.

Para Collado Di Franco, una meta más razonable sería aspirar a un aumento de un punto

porcentual, pero esto debería lograrse mediante la simplificación del sistema tributario y la

reducción de los incentivos que actualmente fomentan la evasión fiscal y la informalidad.

Según Collado Di Franco, la clave para mejorar las recaudaciones fiscales en la República

Dominicana reside en acercar las tasas nominales a las tasas efectivas, reduciendo la evasión y

creando mayores incentivos para la inversión, la creación de empleos y el aumento de los

ingresos de los ciudadanos.

Como ejemplo, recordó la reforma fiscal de los años 90, cuando se redujo el impuesto sobre la

renta del 46% al 30%, y luego al 25% en un período de tres años. La propuesta del CREES es

llevar las tasas actuales del 27% y 25% al 18% en tres años. En aquel momento se

incrementaron las recaudaciones, y nosotros estamos convencidos de que las recaudaciones

se van a incrementar también, afirmó Collado Di Franco.

Finalmente, el economista destacó la necesidad de ampliar la base del ITBIS, que según él, está

actualmente muy erosionada debido a la gran cantidad de exenciones fiscales.

Considera que las exenciones son el cáncer de este impuesto y que es crucial reducirlas para

mejorar la recaudación. Lo que no se registra por la venta, no se va a registrar al final en la

base imponible del impuesto sobre la renta, explicó Collado Di Franco, enfatizando que una

ampliación de la base del ITBIS es fundamental para cualquier reforma tributaria efectiva.