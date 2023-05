Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Mejoría de la calidad de vida, aun en condición de pobreza

Los avances de la ciencia y la tecnología han facilitado un mayor acceso a bienes y servicios para

población en sentido general, no solo en República Dominicana, sino en todo el ámbito mundial de

países con ciertas libertades y niveles mínimos de crecimiento.

Es así como, por ejemplo, en República Dominicana, una persona pobre, que aún reside en un sector de

clase baja o carenciada, tiene mejor condición de vida que hace una, dos o tres décadas. Esto,

independientemente de quien haya gobernado el país.

Entonces, si usted se hace la pregunta de cómo está ahora, mejor o peor, posiblemente su respuesta

interna será que hoy día su condición de vida es mejor que antes, aunque todavía viva en pobreza.

¿Cómo se explica eso? Veamos una muestra.

Imagine a una familia que se mudó en un barrio pobre de la capital (Los Guandules) hace 30 años. Era

una casa en un solar de 150 metros. La casa era de madera, con techo de zinc y piso de cemento.

Cocinaban con anafe en carbón, por lo que no tenían estufa, la nevera era de elevado consumo y no

contaban con servicio de comunicaciones, pues no existían los celulares y no tenían teléfono residencial.

Además, el sanitario era una letrina ubicada en la parte final del patio, no tenían abanico y mucho

menos acondicionador de aire, por lo que tenían que usar mosquitero para protegerse de los mosquitos.

La calle era de tierra y no había servicio de agua en cometidas, por lo que debían cargarla desde un lugar

distante o esperar al camioncito para comprar el llenado de un tanque de 55 galones.

Pasó el tiempo y esa familia vive en el mismo lugar, sino que ahora la casa es de bloks, con techo de

concreto, piso de cerámica y con baño adentro con inodoro y ducha. Tienen estufa y cilindro de gas,

además de que la nevera es más moderna, cuentan con televisor a color con servicio de telecable y cada

miembro de la familia tiene teléfono celular con “paquetito” de internet.

El Gobierno instaló cometida de gua, por lo que ya no hay que cargarla, además de que construyeron

una cisterna en la parte delantera de la residencia, donde además hay una marquesina, porque uno de

los hijos compró un carrito y otro tiene una motocicleta. Además de que cuentan con agua en el hogar,

la calle frontal tiene acera, contén y asfalto.

Como esa familia vive en la misma casa del sector Los Guandules y ese barrio sigue siendo de clase baja,

entonces sus miembros continúan en condición de pobreza; pero con la diferencia de que ahora tienen

mejor condición de vida, más acceso a bienes y servicios que 30 años atrás no podían adquirir, no por

falta de dinero, sino porque no estaban disponibles. Esos bienes y servicios hoy están disponibles y su

masificación hace que lleguen a los consumidores a precios asequibles, incluso, para personas pobres.

Si bien esa mejora en la condición de vida se debe a que nuestros gobernantes han garantizado la

estabilidad macroeconómica y el crecimiento, así como el orden público, institucionalidad y estado

democrático de derecho, también hay que tomar en cuenta los avances mundiales en materia de ciencia

y tecnología, que permiten acceder a bienes y servicios de manera más fácil, cómoda y hasta barata. Es

el resultado de una combinación de factores, pero no necesariamente de la gestión específica de un

presidente determinado, sino de un sistema en estabilidad y constante progreso, aunque lento y con sus

deficiencias.

La preservación de la estabilidad social, política y económica, combinada con un sistema de gobierno

democrático y mínimamente respetuoso de la institucionalidad del Estado, contribuyen con el desarrollo

de sectores productivos y el acceso a bienes modernos que ofrecen mayor comodidad no solo para

ricos, sino también para los más pobres, aunque en menor proporción.

Es por todos esos elementos que, aun en una condición social de pobreza, la calidad de vida en la

actualidad es superior por mucho a la del pasado, pues ese acceso a bienes y servicios también incluye la

salud, hospitales, avances en el ámbito sanitario y en la producción de medicamentos y tratamientos de

prevención y cura de enfermedades que en el pasado reciente eran incurables.