Medio Ambiente inaugura primera etapa de modernización del Jardín Botánico Nacional

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó la primera etapa del plan integral de modernización y fortalecimiento institucional del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, una iniciativa orientada a renovar sus instalaciones, mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer sus capacidades científicas, educativas y operativas.

Considerado uno de los espacios de conservación, investigación científica y educación ambiental más importantes del Caribe, el Jardín Botánico Nacional constituye un referente del patrimonio natural dominicano y un punto de encuentro para estudiantes, investigadores, familias y visitantes nacionales e internacionales.

Durante el acto, encabezado por el ministro, Paíno Henríquez, se dieron a conocer las intervenciones realizadas como parte de esta primera fase, entre las que se destacan la renovación integral de la entrada principal, la rehabilitación de los emblemáticos domos, la construcción de una nueva área de seguridad y monitoreo, la adecuación de baños con criterios de accesibilidad universal y la habilitación de un dispensario médico con sala de lactancia.

Asimismo, fueron restaurados el Jardín Japonés y su tradicional Casita del Té, uno de los espacios más apreciados por los visitantes de este importante patrimonio natural y científico del país. El ministro Paíno Henríquez destacó que las obras responden a una visión de conservación responsable que busca preparar al Jardín Botánico para las próximas décadas, sin comprometer los valores ecológicos y científicos que lo distinguen.

“El Jardín Botánico forma parte de los recuerdos de miles de dominicanos. Aquí hemos venido a caminar, a compartir en familia, a aprender sobre nuestra biodiversidad y a reencontrarnos con la naturaleza. Por eso, cada espacio que recuperamos representa mucho más que una mejora física: es una inversión en bienestar, en educación ambiental y en la calidad de vida de nuestra gente. Nuestro compromiso es preservar este patrimonio para que las presentes y futuras generaciones sigan disfrutando de un lugar que forma parte de todos nosotros” expresó el funcionario.

Henríquez señaló que el proyecto se desarrolla bajo un principio fundamental: respetar la integridad ecológica, paisajística y científica del Jardín Botánico Nacional, institución que se aproxima a la celebración de sus 50 años de fundación. En ese sentido, anunció una segunda fase de apoyo al Jardín Botánico Nacional que incluirá la renovación de senderos, áreas de servicio, comedores y almacenes, así como un fortalecimiento significativo de su infraestructura científica mediante la modernización del Departamento de Botánica, el Herbario Nacional y el Pabellón de Plantas Acuáticas.

Como parte de esta segunda etapa, Medio Ambiente también impulsará la recuperación de la Gran Cañada mediante la implementación de tecnología de ozonización, una solución ambientalmente responsable que permite mejorar la calidad del agua sin afectar la flora ni la fauna presentes en el área, complementada con un sistema de iluminación solar eficiente.

El titular de Medio Ambiente resaltó que el Jardín Botánico Nacional constituye uno de los principales referentes de conservación, investigación y educación ambiental de la República Dominicana, por lo que fortalecer sus capacidades representa una inversión en conocimiento, sostenibilidad y calidad de vida.

Henríquez explicó que esta intervención forma parte de una visión más amplia de fortalecimiento de las infraestructuras ambientales del país, orientada a modernizar espacios estratégicos para la conservación, la investigación científica, la educación ambiental y la atención a la ciudadanía.

De su parte el director del Jardín Botánico Nacional, Pedro Nolasco Suárez Espino, resaltó que “a las puertas de cumplir 50 años de fundación, el Jardín Botánico Nacional vive una etapa histórica. Durante décadas esta institución no había recibido una intervención tan amplia y significativa como la que se está ejecutando actualmente. Este esfuerzo refleja el compromiso de seguir fortaleciendo uno de los espacios más importantes para la conservación de la biodiversidad, la investigación científica y la educación ambiental de la República Dominicana».

Con estas acciones, el Ministerio reafirma su compromiso de preservar el patrimonio natural del país y consolidar al Jardín Botánico Nacional como un espacio de referencia regional en conservación de la biodiversidad, investigación científica y educación ambiental.

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