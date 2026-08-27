MICM y CECCOM incautan combustibles y cigarrillos valorados en RD$22.8 millones

María Trinidad Sánchez/Villa Altagracia. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) incautó combustibles y equipos para su expendio, así como cigarrillos valorados en un total de RD$22.8 millones de pesos.

Durante el desmantelamiento de una estación clandestina de combustibles en la provincia María Trinidad Sánchez, se incautaron 4,500 galones de gasoil, tanques metálicos de gran capacidad y diversos implementos técnicos, entre ellos una bomba de succión, un reloj de despacho, un grabador digital DVR y libretas con registros de ventas valorados en RD$2,299,200.

Mientras que, tras una intensa persecución, se incautaron 1.8 millones de cigarrillos en Villa Altagracia, valorados en RD$20.5 millones.

El operativo a la estación clandestina de combustibles fue realizado a la empresa Transporte El Líder, SRL., ubicada en la carretera El Factor–Nagua.

El allanamiento fue encabezado por el magistrado Jhoan Vargas, acompañado por los fiscales Carlos Castillo y Andrés Chalas, representantes de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud (PEDECSA).

La estación operaba sin los permisos correspondientes, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad, en violación a la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, la Ley 112-00 de Hidrocarburos, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Ley 42-01 de Salud, disposiciones que regulan la comercialización, el almacenamiento y el control de los riesgos asociados a sustancias peligrosas.

Cigarrillos

En el procedimiento fue arrestado el nombrado José Alberto Abreu, quien ejercía como ayudante del vehículo, mientras que el chofer emprendió la huida y es buscado activamente por los cuerpos de seguridad.

Tanto el implicado como el camión y el cargamento ilegal fueron trasladados bajo rigurosa custodia militar a la sede central del CECCOM, quedando a disposición de la Subdirección de Custodia Legal para los trámites jurídicos correspondientes.

Fueron decomisados 4,500 galones de gasoil en una estación clandestina y 1.8 millones de cigarrillos mediante labores de inteligencia y persecución. pic.twitter.com/SwTgqVooGD — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) August 27, 2026

Este decomiso representa un impacto directo contra las estructuras criminales que vulneran la economía formal, evaden tributos al Estado y arriesgan la salud pública. Asimismo, la carga decomisada constituye una infracción flagrante a la Ley General de Salud 42-01 y a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

La intervención contra el comercio ilegal productos del tabaco fue coordinada bajo el paraguas de la Mesa de Ilícito para combatir el fraude comercial y la falsificación y desplegada por la Dirección de Inteligencia y la Dirección Regional Central del CECCOM en el distrito municipal San José del Puerto.

Durante la misma se produjo una intensa persecución que finalizó en la zona urbana de Villa Altagracia, donde las autoridades interceptaron un camión de carga e incautaron 187 cajas conteniendo la cantidad exacta de 1,870,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital introducidas al país de manera irregular.

Con este decomiso, el MICM y el CECCOM, integrados en la Mesa de Ilícitos, reafirman su compromiso de proteger la economía formal, garantizar la seguridad ciudadana y hacer

cumplir de manera estricta el marco jurídico nacional.

Durante los primeros siete meses de 2026, el MICM y el CECCOM han retenido aproximadamente 213,355 galones de combustibles, debido a actividades de trasiego, comercialización y/o almacenamiento irregular.

En este período, ambas entidades reforzaron su capacidad operativa para intensificar las labores de fiscalización, control y retención de combustibles y mercancías reguladas.

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