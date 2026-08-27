Felipe Payano: “El PARNI revolucionó el apoyo de gobiernos a atletas RD”

El exministro de Deportes, (2004-2012), Felipe Payano, proclamó este jueves que el nacimiento del Programa de Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales (PARNI), a partir de 1997 durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, marcó un antes y un después en las políticas públicas del sector gubernamental en favor concreto en el apoyo al deportista y al deporte dominicano.

Sostuvo que el PARNI benefició por primera vez de manera integral a los atletas de alto rendimiento, entrenadores, nuevos valores, dirigentes, federados, ex-glorias e inmortales del deporte, estableciendo las bases de una política de sustentación económica y familiar que, según afirmó, se ha mantenido como referente durante cerca de tres décadas.

Dijo que del programa PARNI también surgió el proyecto que luego se convirtió en Ley, la 85-99 que le otorgaba cinco salarios mínimos a las ex-glorias y los inmortales del Deporte, donde muchos comenzaron a mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

Payano, quien fue invitado al acto donde Los Clubes Deportivos y de Golf Sociales de la República Dominicana, junto a los campos de golf del país y la Federación Dominicana de Golf, donde se reconocieron la extraordinaria labor en apoyo al Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Le entregó una medalla a don Felipe Vicini, quien es presidente del Grupo Creando Sueños Olímpicos (CRESO).

Recordó que el presidente de CRESO (Creando Sueños Olímpicos), Felipe Vicini, durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, afirmó públicamente que el respaldo que esa entidad ofrece a los deportistas dominicanos “era un complemento” de la inversión que hace el Estado Dominicano a través del Ministerio de Deportes y el programa PARNI.

En aquel momento, Vicini dijo sentirse orgulloso de la participación dominicana en los Juegos Olímpicos que tienen lugar aquí y en los que República Dominicana tiene una presencia con 35 atletas en diez deportes, en ese evento mundialista. “Nosotros simplemente estamos haciendo un aporte, en adición a la inversión que hace el Estado dominicano”, a través del Ministerio de Deportes que dirige Felipe Payano.

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