Segunda Brigada del Ejército realizará marcha de endurecimiento en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Segunda Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana (ERD) realizará este viernes 29 de agosto, a partir de las 4:30 de la madrugada, una marcha de endurecimiento, conocida en el ámbito militar como “vivaque”, como parte de su programa permanente de entrenamiento y preparación operacional.

La actividad tendrá como punto de partida el Campamento Militar “General de División Fernando Valerio”, sede de la Segunda Brigada de Infantería, y estará encabezada por el comandante de la 2da. Brigada de Infantería, coronel Joran Báez Fernández, ERD, quien supervisará el desarrollo de la jornada junto a oficiales y miembros de la unidad militar.

Durante el recorrido, los soldados transitarán por diferentes vías y sectores de Santiago de los Caballeros, en una jornada orientada a fortalecer sus condiciones físicas, resistencia, disciplina y capacidad de respuesta ante situaciones que requieran un alto nivel de preparación.

La marcha forma parte de las acciones de entrenamiento dispuestas para mantener al personal militar en óptimas condiciones y elevar su nivel de listeza operacional, mediante ejercicios que combinan exigencia física, coordinación, organización y cumplimiento de las normas establecidas dentro de la institución castrense.

Asimismo, el ejercicio permitirá evaluar la capacidad de desplazamiento y respuesta de los miembros de la unidad en escenarios que demanden esfuerzo sostenido, trabajo en equipo y estricto cumplimiento de las instrucciones de mando.

Las autoridades militares informaron que durante el desarrollo de la actividad se observará una mayor presencia de miembros del Ejército en distintas vías y sectores de la ciudad, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, al tratarse de un ejercicio militar programado de entrenamiento y no de una situación de emergencia.

La Segunda Brigada de Infantería reiteró que este tipo de jornadas constituye una herramienta fundamental para preservar las capacidades operativas de sus miembros y garantizar que el personal se mantenga preparado para cumplir de manera eficiente las misiones asignadas por el alto mando militar.

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