Comisión de Seguimiento del Código penal realiza su primera reunión en Unapec

Santo Domingo, 2026 La Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal celebró su primera reunión de trabajo, encuentro en el que fueron ponderadas las principales líneas de acción que orientarán sus labores para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el decreto que dispuso su creación.

La Comisión, presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, tendrá como sede de sus trabajos la Universidad APEC (UNAPEC), institución desde la cual se desarrollarán y coordinarán las distintas iniciativas vinculadas al proceso de seguimiento, socialización y evaluación de la nueva legislación penal.

El organismo fue creado por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el Decreto núm. 507-26, de fecha 27 de julio de 2026, como parte de las acciones dirigidas a acompañar la puesta en marcha del nuevo Código Penal, además de propiciar espacios de difusión, concientización y educación.

La Comisión está integrada por reconocidos juristas, académicos y representantes de los medios de comunicación. Además de Ray Guevara, forman parte de ella Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, así como los destacados periodistas y directores de medios Persio Maldonado y Aníbal de Castro.

Durante esta primera sesión, sus integrantes intercambiaron criterios sobre la metodología de trabajo y valoraron una serie de líneas de acción destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo de las responsabilidades confiadas a la Comisión.

Las acciones, iniciativas y actividades que desarrollará este organismo serán dadas a conocer oportunamente por su presidente, Milton Ray Guevara, una vez concluido el proceso de planificación y coordinación iniciado durante este primer encuentro.

Con la instalación de la Comisión se abre un espacio plural de seguimiento a una de las transformaciones legislativas más relevantes del sistema jurídico dominicano, con la participación de especialistas de reconocida trayectoria y representantes de distintos sectores de la vida nacional.

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