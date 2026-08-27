Tornados impactan miles de dominicanos residentes en Nueva Jersey

NUEVA YORK.- Decenas de miles de dominicanos, de los cerca de 400 mil de ellos, residentes en el estado de NJ, han recibido los impactos de múltiples tornados que se han producido últimamente en el estado Jardín.

Los tornados como el que tocó tierra en Long Island la semana pasada e hizo algunas destruciones son poco comunes en Nueva York, sin embargo, en Nueva Jersey han experimentado aumentos drásticos en los últimos años.

Según datos del climatólogo estatal, el estado de NJ ha registrado un promedio de aproximadamente 2,5 tornados al año desde 1950. Sin embargo, ya se han registrado cuatro en lo que va del año y tres el año pasado, en comparación con el mismo periodo de tiempo.

En los últimos años se han registrado cifras casi sin precedentes; 18 tornados en 2023, la mayor cantidad registrada en los datos del climatólogo estatal.

El jueves de la semana pasada, tanto NY como NJ se encontraban en alerta máxima debido a las intensas lluvias, inundaciones repentinas y tormentas eléctricas que azotaron gran parte de la región.

Esto incluye siete tornados en un solo día, un récord que no se veía desde noviembre de 1989, durante un brote mayor que causó graves daños en el sur y el este de Estados Unidos, así como en algunas zonas de Canadá.

Un tornado se forma a partir de una severa tormenta eléctrica (conocida como supercélula) cuando chocan masas de aire con diferentes temperaturas, humedad y velocidad.

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